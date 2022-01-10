"صاحب صاحبه".. هذه الأبراج هي الأكثر إخلاصا في الحب والصداقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

جميعاً نبحث عن صديق يقف معنا في كل وقت، وخاصة الصديق الوفي، إذا وجدته في حياتك فلا تفرط فيه أبداً.

وللمهتمين بعلم الفلك والأبراج، نعرض لكم في السطور التالية أكثر الأبراج المخلصة والوفية لأصدقائها، وذلك كما ورد في موقعي "elitedaily" و"timesofindia".

- العقرب

قد يتفاجأ البعض لوجوده، فعادة يكون أصحاب برج العقرب ليسوا الأفضل في العلاقات، ولكن هم من أكثر الناس إخلاصاً لأصحابهم أو من يحبوهم، فيمكنك الاعتماد عليه وأنت مطمئن.

- الأسد

أنت محظوظ إذا كان عندك صديق من مواليد برج الأسد، فهو صاحب صاحبه بمعنى الكلمة، يقف بجانب من يحبهم ويدافع عنهم كأنه يدافع عن نفسه.

- العذراء

من الصعب أن يثق أصحاب برج العذراء فيمن حوله، ولكنه برج مخلص جدًا، وبمجرد أن يثق في أصدقائهم يصبحون مخلصين وملتزمين تمامًا.

- الميزان

مواليد هذا البرج يحبون الحق ويدافعون عنه، ويقف بجانب من يحبهم إلى النهاية ولا يتخلى عنهم أبداً.