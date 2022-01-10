علي غزلان يرد على سؤال حير الملايين: «هو شهر العسل هيخلص إمتى؟»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

وصلة غزل ورومانسية بين اليوتيوبر علي غزلان، وزوجته فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام2017، عبر حساباتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي عكستها صورة من شهر العسل اللذان يقضيانه في إيطاليا.

وشارك علي غزلان، صورة رومانسية تجمعه بزوجته فرح شعبان، وعلق عليها قائلا:«إنك تلاقي حد ماسك في قلبك قبل إيدك وإنك تلاقي إللي فاهمك وخايف على زعلك ومتهونش على قلبه أبداً مهما يحصل بينكوا، ولما تلاقي إللي يحبك بالأفعال قبل الكلام وإللي يخليك تحب نفسك وتتغير للأحسن باهتمامه وحبه يطمنك بإنه جنبك، فـ ده هو الرزق الحقيقي، وأعظم شعور في الكون».

وعلقت فرح شعبان، على الصورة التي شاركها زوجها اليوتيوبر علي غزلان، قائلةً: «حياة قلبي كلها».

تعليق الرواد على صور «فرح وعلي»

آلاف من التعليقات لقيها اليوتيوبر علي غزلان، وزوجته على الصورة الذي شاركها عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وكان من بينها: «أنا بحبك أوي يا فرح بجد، ربنا يخليكوا لبعض ويسعدكوا ونفسي تردي عليا وحياة علي، قمر أوي، ربنا يخليكوا لبعض يارب، أحلى فرح وعلي، شهر العسل هيخلص إمتى».

علي غزلان يرد على سؤال حير الملايين

ورد علي غزلان، على السؤال الذي حير الجميع، بشأن موعد انتهاء شهر العسل، إذ ورده سؤال من إحدى المتابعات، قالت خلاله: «عندي سؤال إمتى هيخلص شهر العسل ماشاء الله»، ليرد «علي» على السؤال، قائلًا: «اللي معاه فرح لازم يعيش سنة العسل، مش شهر بس».

وكان قضى اليوتيوبر علي غزلان وزوجته فرح شعبان، شهر العسل في الكثير من الدول حول العالم بداية من جزر المالديف، وباريس وإيطاليا وألمانيا، وغيرها من البلاد، ما جعل الرواد يتساءلون عن موعد انتهاء شهر العسل.