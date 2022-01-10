الامارات | "اتمنيت أختم حياتي داخل دار الأيتام ".. انهيار محمد الأمين أمام جهات التحقيق

شكرا لقرائتكم خبر عن "اتمنيت أختم حياتي داخل دار الأيتام ".. انهيار محمد الأمين أمام جهات التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت التحقيقات مع رجل الأعمال المصري محمد الأمين، في اتهامه بهتك واغتصاب عرض فتيات بـ دار الأيتام بمحافظة بني سويف في مصر، أن المتهم ارتكب أفعالًا مشينة في حق نزيلات دار الأيتام.

وأنكر المتهم رجل الأعمال محمد الأمين، أمام جهات التحقيق، اتهامه باغتصاب الفتيات والتحرش بهن، داخل دار أيتام الأيدي الأمينة ببني سويف.

وقال المتهم محمد الأمين إنه يعامل نزيلات دار الأيتام المملوكة له مثل ما يعامل أبناءه، قائلا: أنا براعي ربنا سبحانه وتعالى وعمري ما أخطأت وبعاملهم زي أولادي الكبار والصغيرين وأحفادي، دخلتهم بيتي وقعدتهم مع مراتي، خليتهم عايشين زي بناتي، ويشهد الله إني لم أخطئ نهائيًا وطلبت من الله أن أختم حياتي بهذا الملجأ إلى أن ألقى فيه رب العالمين.

وكانت هناك شكاوى متعددة ضد محمد الأمين وصلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الأمر، وبحثتها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، مما أدى إلى فتح تحقيق كامل قبل أسابيع.

جاء هذا قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين، احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية، بعدما تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، بشأن ما نُشِر ضد رجل الأعمال محمد الأمين على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وجُدد أمس حبس رجل الأعمال محمد الأمين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على فتيات دارأيتام الأيدي الـمينة ببنى سويف، ونسبت له النيابة العامة تهم الاتجار بالبشر والتعدي جنسيا على فتيات قاصرات من نزيلات دار الأيتام المملوكة له، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك أعراضهن بالقوة والتهديد.

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