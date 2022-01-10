كورونا اليوم: سبب زيادة إصابات أوميكرون.. وتحذير من جائحتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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أهمية البروتين في الوقاية

فيما يتعلق بالمتطلبات الغذائية لمريض كوفيد، فإن ما يجب على المرء التركيز عليه أكثر هو البروتين، يمكن أن يساعد تضمين الكمية المناسبة من البروتين في النظام الغذائي مريض كوفيد -19 على تعويض العناصر الغذائية المفقودة في الجسمن وفقا لموقع timesofindia.

لماذا البروتين مهم جدا لمرضى كوفيد؟

أكدت الدراسات البحثية أن نقص البروتين مرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى آثاره السلبية على كل من كمية الجلوبولين المناعي الوظيفي والأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء (GALT). إن تناول كميات أقل من البروتين سيجعل الجسم أكثر عرضة لهجمات فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي وجود حالات طبية مزمنة أخرى، والتي تحد من تناول كمية معينة من الطعام، إلى جعل المريض عرضة للإصابة بعدوى كورونا، من أجل تجنب ذلك، يحتاج المرء إلى توفير التغذية المناسبة للجسم، نظرًا لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمناعة، فإن نقص البروتين لا يمكن أن يجعل الشخص عرضة للإصابة بـ كوفيد فقط، ولكن أيضًا لعدد من الالتهابات الفيروسية الأخرى، في هذه الأيام، تتزايد حالات فلورونا حيث يصاب الشخص بالإنفلونزا والفيروس التاجي، لذلك، من أجل الحفاظ على نفسك في مأمن من هجمات الفيروسات، يحتاج المرء إلى تعزيز المناعة عن طريق تناول الأطعمة البروتينية.

سبب الزيادة الحادة بإصابات أوميكرون

صرحت دكتور ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كورونا، أن متحور أوميكرون، وهو المتغير الأحدث المُصنف تحت "مثير للقلق" والذي تتبعه منظمة الصحة العالمية، ينتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم.

وأشارت دكتور كيركوف إلى حقيقة أنه تم اكتشاف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2، وأن البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحالات، وأضافت دكتور ماريا في تصريح متلفز، تم بثه عبر حسابات منظمة الصحة العالمية الرسمية على منصات التواصل، أنه وفقًا لآخر تحديث لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية.

وشرحت دكتور كيركوف أن هناك عددا من الأسباب وراء تلك الزيادة الحادة، من بينها أن الطفرات، التي يحتوي عليها متحور أوميكرون، أكثر قدرة على الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، أما ثاني الأسباب، بحسب ما ذكرته المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة الأممية، فهو ما يسمى "الهروب المناعي"، والذي يعني أنه يمكن تعرض الأشخاص للعدوى مجددًا، والسبب الثالث هو أن عدوى متحور أوميكرون تصيب وتستنسخ في الجهاز التنفسي العلوي، وهو مختلف عن متحور دلتا والمتغيرات الأخرى، وصولًا إلى التسلسل الأصلي للفيروس والذي يصيب ويتكاثر في الجهاز التنفسي السفلي بالرئتين، وبالتالي فإن هذا المزيج من العوامل سمح لأحدث متغيرات فيروس سارس-كوف-2 بالانتشار بسهولة أكبر، وفقا للعربية.

عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين

نبَّه العالم الفيزيائي المعروف روبرتو باتّيستون، الذي يطلق عليه لقب "عالم الرياضيات الفيروسية" من الاندفاع العام وراء الاعتقاد بأن متحور دلتا لم يعد سارياً؛ مشيراً إلى أنه لا توجد أي أدلة على ذلك "بل من المرجَّح أن يكون هذا المتحور هو المسؤول الرئيسي عن حالات الاستشفاء والعلاج في وحدات العناية الفائقة، والوفيَّات التي نشهدها حالياً".

وقال: "نحن الآن فيما يشبه المواجهة ضد جائحتين مختلفتين: واحدة بسبب متحور دلتا والثانية ناجمة عن متحور أوميكرون تتسبب في إصابات أقل خطورة؛ لكن سرعة سريانها غير المسبوقة قد تؤدي بنا إلى إقفال فعلي تام"، وفقا للعربية.