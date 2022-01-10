لماذا البروتين مهم في نظامك الغذائي للوقاية من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما نعيش في خوف من التعرض للهجوم من قبل فيروس، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على أجسامنا هو الطعام الجيد.

التغذية مهمة للجسم لمحاربة الفيروسات المسببة للأمراض، وعندما تظهر موجة جديدة من عدوى كوفيد كل بضعة أشهر بسبب طفرة في فيروس كورونا، يمكن أن يساعدك الطعام الجيد على مكافحته.

قال الخبراء إنه خلال جائحة كوفيد، يمكن للطعام الجيد أن يعزز القدرة على مواجهة الأمراض، في حين أن تناول الطعام غير السليم وغير الصحي يمكن أن يؤدي إلى سوء التغذية وبالتالي يجعل الجسم عرضة للعدوى الفيروسية.

فيما يتعلق بالمتطلبات الغذائية لمريض كوفيد، فإن ما يجب على المرء التركيز عليه أكثر هو البروتين، يمكن أن يساعد تضمين الكمية المناسبة من البروتين في النظام الغذائي مريض كوفيد -19 على تعويض العناصر الغذائية المفقودة في الجسمن وفقا لموقع timesofindia.

ما هو دور البروتين في جسم الانسان؟

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، ويمكن أن يساعد الجسم على إصلاح الخلايا وصنع خلايا جديدة.

لماذا البروتين مهم جدا لمرضى كوفيد؟

أكدت الدراسات البحثية أن نقص البروتين مرتبط بضعف وظيفة الجهاز المناعي، ويرجع ذلك أساسًا إلى آثاره السلبية على كل من كمية الجلوبولين المناعي الوظيفي والأنسجة اللمفاوية المرتبطة بالأمعاء (GALT). إن تناول كميات أقل من البروتين سيجعل الجسم أكثر عرضة لهجمات فيروس كورونا.

يمكن أن يؤدي وجود حالات طبية مزمنة أخرى، والتي تحد من تناول كمية معينة من الطعام، إلى جعل المريض عرضة للإصابة بعدوى كورونا، من أجل تجنب ذلك، يحتاج المرء إلى توفير التغذية المناسبة للجسم.

نظرًا لأنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالمناعة، فإن نقص البروتين لا يمكن أن يجعل الشخص عرضة للإصابة بـ كوفيد فقط، ولكن أيضًا لعدد من الالتهابات الفيروسية الأخرى، في هذه الأيام، تتزايد حالات فلورونا حيث يصاب الشخص بالإنفلونزا والفيروس التاجي، لذلك، من أجل الحفاظ على نفسك في مأمن من هجمات الفيروسات، يحتاج المرء إلى تعزيز المناعة عن طريق تناول الأطعمة البروتينية.

ما هي كمية البروتين التي يحتاجها جسم الإنسان؟

من الناحية المثالية، يلزم 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم، ومع ذلك، يمكن أن يكون تناول البروتين لمرضى كوفيد -19 أعلى مرة أخرى، يعتمد الأمر على عوامل مختلفة مثل العمر والحالات الطبية والجنس وغيرها، ينبغي للمرء أن يستشير طبيبه أو أخصائي التغذية والحصول على الاقتراحات.

ما هي المصادر الغنية بالبروتين؟

يوجد البروتين في المنتجات الحيوانية مثل الدجاج ولحم البقر أو الأسماك ومنتجات الألبان، ومن المنتجات النباتية المختلفة مثل الفول والعدس والمكسرات والحبوب الكاملة.

يختلف التركيب الكلي للبروتين باختلاف المواد الغذائية، تمامًا مثل متطلبات هذه المغذيات الكبيرة في جسم الإنسان، لذلك، يُنصح بأخذ توصية الخبراء ومعرفة الكمية الدقيقة من البروتين المطلوب لجسمك.