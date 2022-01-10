روشتة تربية لسنة أولى مامي للتعامل مع الأطفال: «متبينيش حزنك قدامه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تخبطات كثيرة وتساؤلات بين الحين والآخر من الأمهات حديثات الولادة، التي تعيش مع طفل للمرة الأولى، تجد نفسها مسؤولة عنه وعن رعايته، تحاول تفهم متطلباته وأخريات يجدن صعوبة بالغة في التعامل، يحاولن البحث عن وسائل مساعدة في التربية والتعامل مع الأطفال، من خلال الاستعانة بتجارب الآخرين والبحث عبر الإنترنت، ومشاهدة البرامج التي تساعد في التربية والتعامل مع الأطفال حديثي الولادة.

نصائح لسنة أولى مامي

آية منصور، أخصائية التربية وتعديل السلوك، حددت لـ«هُن» أساليب التربية السليمة للطفل حديث الولادة، ونصائح للأمهات خلال الـ 6 أشهر الأولى من الولادة، إذ قالت إن الاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال والتواصل معهم عن طريق الحديث والتخاطب واللعب، فضلا عن تجنب الشاشات قدر الإمكان، من أهم أساليب التربية السليمة.

كما أشارت أخصائية التربية، خلال الحديث إلى أن الطفل يدرك أثناء تواجده داخل جوف رحم والدته صوتها وريحتها وبعض الكلمات التي تتحدث بها هي والمحيطين:«تعاملي مع كل مرحلة بشكل طبيعي بعيدا عن الخوف».

نصحت أخصائية التربية، الأمهات حديثات الولادة بضرورة القراءة عن أول سنة أمومة، فضلا عن التغذية السليمة واللعب مع الطفل، لبناء شخصيته، ونوهت خلال الحديث أن الطفل لا يستطع التركيز لفترة طويلة حينما يكون جائعا أو بحاجة للنوم، لذا يجب اللعب معه حينما يكون هادئا ومستعدا.

روشتة تربية ونصائح للأمهات

ووضعت روشتة للأمهات تساعدهن على التعامل مع أطفالهن، من بينها ترك الطفل يرى وجه والدته وينظر في عينيها، مضيفة:« تخلصي من كل أحزانك وضيقك لإن الطفل يشعر بك جيدا».

كما حددت أساليب للتعامل مع تنمية مهارات الطفل، من خلال إخراج اللسان وإدخاله أكثر من مرة أمام الطفل حتى يقوم بتقليدها، والقيام بوضع مرآة بجواره لينظر إليها وهو ينام على بطنه، فضلا عن تشغيل أصوات مختلفة ليحاول الطفل تمييزها بحركة جسده.