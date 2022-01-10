زوجة وائل الإبراشي تكشف سبب تغيب ابنتهما عن حضور جنازته «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاصيل وأسرار جديدة كشفتها السيدة سحر الإبراشي، زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، في الظهور الأول لها في بث مباشر مع «الوطن»، عن الأيام الأخيرة في حياة زوجها الراحل، ومعاناته الطويلة مع مضاعفات فيروس كورونا، فضلًا عن تعرضه لخطأ طبي في بداية رحلة علاجه، وسر تغيب ابنته «جيلان» البالغة من العمر 15 عامًا عن حضور جنازة والدها.

سر تغيب ابنة وائل الإبراشي عن حضور جنازة والدها

وقالت السيدة سحر الإبراشي، إن ابنتها «جيلان» لم تحضر جنازة والدها، نظرًا لخضوعها لامتحانات أول أمس، واستقرارها داخل المنزل برفقة أسرة إحدى صديقاتها، وأنها تعاني من حالة من الانهيار والصدمة، «هي كانت لسة راجعة من الامتحان إمبارح.. وأنا لما عرفت الخبر كلمت ناس صحابنا قلت لهم يقعدوا معاها ومكانتش لسة عارفة.. ومش عارفة هي عرفت بعد كدا إزاي والصدمة أن بنت عندها 15 سنة عرفت أن باباها مات».

لحظة انهيار زوجة وشقيقة وائل الإبراشي في وداعه الأخير

وفي بث مباشر سابق، رصدت عدسات «الوطن» حالة الحزن الشديدة والصدمة التي أصابت كل من زوجته وشقيقته، أثناء تشييعهما جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمركز شربين بالدقهلية، الذي أسكنه الحزن، لرحيل الإعلامي الكبير بعد صراعه مع كورونا.

وخلال البث المباشر كانت ظهرت سحر الإبراشي زوجة الإعلامي الراحل، داخل سيارة متوشحة بالسواد، ولم تتمكن من الحديث حينها سوى بعبارة صغيرة واحدة، لرحيل زوجها، قالت خلالها: «مش قادرة».

ولم تختلف حالة السيدة «هدى» شقيقة الإعلامي الراحل عن حالة الأولى كثيرًا، التي لازمت جثمانه حتى جرى وضعه بمثواه الأخير.

فيما كشفت إحدى جيران الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تفاصيل علاقتها الطيبة به، واصفة إياه بالابن البار لأهل بلدته ومسقط رأسه، فضلًا إلى حفظه للقرآن الكريم، بمسجد «سيدي سالم» الذي شهد إقامة صلاة الجنازة عليه قبل ساعات.