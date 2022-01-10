الامارات | حبس المدرس المصري المتهم بالتنمر على بسنت خالد

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المدرس المصري المتهم بالتنمر على بسنت خالد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أمرت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية المصرية، بحبس المدرس المتهم بالتنمر على الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنمر على المجني عليها داخل الحصة، ما أدى إلى إصابتها بحالة نفسية سيئة، دفعتها إلى تناول حبة حفظ الغلال السامة.

كان المدرس المذكور قد واجهه تهمه من شقيقه المجني عليها تتهموا بالتنمر عليها وقال لها "بقيتي ترند رقم واحد اكتر من بتاع شيماء".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة اليوم لمباشرة التحقيقات، وجاءت التحريات تؤكد صحة الواقعة وقيام المذكور بالتنمر على الضحية وعرضه النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق سماع اقوال 8 متهمين جدد في تلك الواقعة حول مدى تورطهم في القضية.

من ناحية أخرى، جددت النيابة حبس 6 طلاب في واقعة الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإليكتروني 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيق مع المتهمين ووجهت لهم تهم ابتزاز المجني عليها وتداول الصور، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم اليوم على ذمة القضية، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.

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