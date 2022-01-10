الامارات | "اعطف علي يا ريم".. مطربة سعودية صاعدة تثير إعجاب السودانيين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "اعطف علي يا ريم".. مطربة سعودية صاعدة تثير إعجاب السودانيين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى رواد التواصل الاجتماعي في السودان إعجابهم الشديد بصوت الفنانة السعودية زينة عماد وطريقتها المتقنة في محاكاة اللهجة السودانية من خلال أدائها أغنية "اعطف علي يا ريم".

ولدت الفنانة زينة عماد في المملكة العربية السعودية، حيث أن والدها سعودي ووالدتها سعودية أيضًا، في العام 1998، أي أنه في سن الثانية والعشرين، ولها جمهور واسع تنامى من خلال ظهورها على تطبيقات الفيديوهات القصيرة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اشتهرت الفنانة السعودية بأدائها لأغاني النجم المصري محمد حماقي، والتي ظهرت معه في إحدى الحفلات الجماهيرية العام الماضي.

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