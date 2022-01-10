إطلالة «كيت ميدلتون» في عيد ميلادها الـ40.. فستان مُعاد تدويره وحلق وخاتم «ديانا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

دائما ما تكون أخبار العائلة المالكة في بريطانيا، محل جذب للعديد، إذ يترقب الكثير أخبارهم، ويحرصون على التفاعل معها في بعض الأحيان، وتعد كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، الأكثر شهرة ومُتابعة من بين سيدات القصر، بسبب إطلالاتها الملكية الراقية البسيطة، وعلى غير العادة تطل علينا بإطلالات غير مألوفة خلال جلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها.

تفاصيل احتفال كيت ميدلتون بعيد ميلادها

احتفل قصر كينسينغتون بعيد ميلاد كيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام حفيد ملكة بريطانيا، إذ أصدر ثلاث صور جديدة لها، التقطها مصور الأزياء الإيطالي باولو روفرسي في حدائق كيو، تحتوي على صورتين للدوقة بالأبيض والأسود، وصورة واحدة ملونة، وفق موقع dailymail.

جوانب شخصية الدوقة

وقال مصدر بالقصر: «من الصور الثلاثة يمكنك رؤية جوانب شخصية الدوقة، جانب ملكي في الصورة الكلاسيكية حيث تنظر بعيدًا، وصورة رسمية بالفستان الأحمر لامرأة عصرية في الأربعين من عمرها، والصورة المقربة تقدم منظورًا أكثر رومانسية».

إطلالات كيت بمجوهرات الأميرة ديانا

في الصور الثلاث، ترتدي «كيت» فساتين من تصميم دار «ألكسندر ماكويين»، وهي نفس دار التصميم التي صممت فستان زفافها في عام 2011.

في الصورة الملونة بالأحمر، ترتدي دوقة كامبريدج فستان أحمر بكتف واحد، وتنظر إلى الكاميرا مباشرة، وهي تضع يدها في جيب الفستان، بينما يتطاير شعرها من على كتفها، وتقتصر مجوهراتها في هذه الصورة على حلق من الألماس.

وفي الصورة الجانبية بالأبيض والأسود، تظهر الدوقة مرتدية فستانًا من التل، وحلق من اللؤلؤ من كولينجوود، بالإضافة إلى خاتم خطوبتها، وتعود ملكية تلك المجوهرات لـ الأميرة ديانا.

في الصورة المقربة بالأبيض والأسود، إذ تنظر كيت ميدلتون مباشرة إلى الكاميرا، ترتدي «حلق» من الألماس من كولينجوود كان للأميرة ديانا، وفستان أورجانزا من قماش الجاكار الحريري المعاد تدويره.

الصور مستوحاه من أعمال مصور ملكي

وذكر الموقع، أن اللقطة الجانبية استلهمت من عمل «سيسيل بيتون»، المصور الذي التقط صورًا تاريخية للملكة والأميرة مارجريت، إذ ستُضاف هذه الصور إلى المجموعة الدائمة في معرض الصور الوطني الذي ترعاه الدوقة بنفسها.