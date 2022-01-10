7 خطوات تساعدك في تهذيب طفلك المشاغب.. تجنبي العنف

القاهرة - سمر حسين - ماما

الطفل المشاغب عادة ما يُشعر والديه بالضيق؛ لما يسببه من عبث بالأشياء وغيرها من الأمور الأخرى داخل وخارج المنزل؛ ما يخلق حيرة نحو التعامل بشكل صحيح معه، بعد تجنب استخدام وسائل العنف، خاصة الأمهات إذ تمنعهن عاطفتهن بصورة واضحة من اللجوء لتلك الأساليب عند معاقبة الطفل المشاغب.

وفيما يلي بعض النصائح من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال AAP، حول أفضل الطرق لمساعدة طفلك المشاغب على تعلم السلوك المقبول، وفق موقع healthy children العالمي.

1- اعرضي وتكلمي

علمي طفلك الصواب من الخطأ بالكلمات والأفعال الهادئة، واشرحي له نموذجًا للسلوكيات التي تودي أن تجديها به.

2- ضعي قواعد

ضعي قواعد واضحة ومتسقة يمكن لأطفالك اتباعها، وتأكدي من شرح هذه القواعد بمصطلحات مناسبة للعمر يمكنهم فهمها.

3- ضعي العواقب

اشرحي بهدوء وحزم العواقب إذا لم يتصرف بشكل سليم، على سبيل المثال، أخبريه أنه إذا لم يقم بوضع ألعابه في المكان المخصص لها، سوف تضعيها بعيدًا لبقية اليوم.

4- اسمعيه جيدًا

يجب عليكي الاستماع والإنصات الجيد إلى مشكلات طفلك، ومساعدته على كيفية حلها.

5- تابعي سلوكياته

لاحظي السلوك الجيد وأَشِيرِي إليه، وامدحي النجاح والمحاولة الجيدة منه في أي أمر، وعلى النقيض يمكن أن يؤدي تجاهل السلوك السيء إلى عدم انتباهه لفعله مرة أخرى.

6- حلول للمواقف التي قد يواجه فيها طفلك مشكلة

جهزي طرقًا لحلول الأنشطة التي قد يواجه فيها طفلك مشكلة كبيرة، وساعديه على كيفية التصرف خلالها بصورة صحيحة.

7- إعادة توجيه السلوك السيئ

أحيانًا يسيء الأطفال التصرف؛ لأنهم يشعرون بالملل أو لا يعرفون أي شيء أفضل، لذلك ابحثي عن شيء آخر لطفلك ليفعله بعيدًا عن تلك الأمور.