حنان العش تثير الجدل بتصريحاتها عن كريستيانو رونالدو.. عرض عليها الارتباط «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها عارضة الأزياء التونسية حنان العش، بتصريحاتها الأخيرة حول نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال استضافتها في برنامج تليفزيوني مع الإعلامي التونسي هادي زعيم.

تصريحات حنان العش عن كريستيانو رونالدو

وخلال استضافتها في البرنامج التليفزيوني، كشفت حنان العش، أن نجم الكرة العالمي بعث لها برسائل عبر تطبيق المحادثات الشهير «واتس آب»، وعرض عليها الارتباط، لكنها رفضت التواصل معه.

وسرعان ما تعرضت عارضة الأزياء التونسية، إلى موجات من السخرية والانتقادات من قبل متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها عن كريستيانو رونالدو، مشيرة إلى أنه معجب بها.

ممثلة تونسية تدافع عن حنان العش

وبعد الهجوم الشديد، الذي تعرضت له عارضة الأزياء التونسية، دافعت عنها الفنانة التونسية خولة سليماني، بمنشور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وهو ما أعادت نشره «حنان» على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» بحسابها هي الأخرى.

وكتبت «سليماني» عن حنان العش، قائلة: «الناس اللي ركزت مع حنان العش عن تصريحاتها على كريستيانو رونالدو، ماركزوش على إن المرأة دي بتتحرك مع المنظمات الخيرية، وبتتعاون من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيره وغيره».

وأضافت الفنانة التونسية: «أنا ما بهتمش باللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، بس الست دي أنا أعرفها كويس، وقد هي متعاونة، وعيب اللي يتقال عليها».

من هي حنان العش؟

- إعلامية وعارضة أزياء تونسية.

- عشقت الاهتمام بمجال الأزياء منذ مرحلة الطفولة.

- اشتهرت بأعمالها الخيرية إلى جانب عملها بمجالي الإعلام والموضة.

- درست الفن وتصميم الأزياء.

- تعمل كمصممة أزياء ومجوهرات.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، 477 ألف شخص.

- تحرص على نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالموضة عبر حسابها.