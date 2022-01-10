الامارات | أحلام تتساءل: لماذا أخضع للحجر الصحي في الكويت وغيري يسمح له بالسفر .. و"الداخلية الكويتية" ترد !

شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تتساءل: لماذا أخضع للحجر الصحي في الكويت وغيري يسمح له بالسفر .. و"الداخلية الكويتية" ترد ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، على تساؤلات الفنانة أحلام ، حول منعها من مغادرة الكويت بسبب خضوعها للحجر الصحي، في حين أن أحد الفنانين غادر من دون الخضوع لنفس الشروط.

وكانت الفنانة أحلام قد أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خضوعها للحجر ومنعها من مغادرة الكويت، في حين أن الفنان القطري فهد الكبيسي غادر بدون خضوعه لهذا الإجراء، بحسب قولها.

وردت وزارة الداخلية الكويتية على هذا الموضوع، من دون تسمية أحد، طالبة فتح تحقيق بـ"دخول وخروج مطرب خليجي"، حسب موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام باجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك".

وأشارت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه يجري الآن اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

وكانت الفنانة أحلام، قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تشتكي فيه من طريقة التعامل معها في الكويت، معبرة عن استيائها الشديد بسبب التمييز في المعاملة التي تلقتها من قبل السلطات الكويتية، بعد منعها من مغادرة البلاد بسبب كونها في فترة الحجر الصحي، في حين تم السماح للمطرب القطري فهد الكبيسي بالمغادرة.

وقالت أحلام عبر حسابها في "إنستغرام": "أوجه رسالة إلى الوالد سمو الأمير نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد مشعل الأحمد، الله يحفظهما، ليش أنا أحلام أنحجز وأنحجر 3 أيام، في حين أن الفنان فهد الكبيسي وصل في نفس اليوم وغادر ثاني يوم. الكويت‬⁩ دولة عدل وأتمنى ألاقي رد".

وكشفت تفاصيل ما حدث معها حيث قالت: "وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح، وفي المطار لم يتم إبلاغنا بالحجر، وأنا سكنت في نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح، وأنا وصلت على طائرة خاصة، وأنا واخدة كل اللقاح، وأول ما وصلت سويت تحليل وسويت فحص وكل أموري تمام".

وأضافت: "أنهيت الفرح وكنت راح أسافر والطيارة ناطرتني في المطار، جيت أطلع قالوا لي أنتي في الحجر، قلت على عيني وراسي القانون، لكن اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر".

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