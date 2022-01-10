الامارات | انهيار جزء من سور الصين العظيم بسبب زلزال تشينغهاي أمس

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزء من سور الصين العظيم بسبب زلزال تشينغهاي أمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن جزءا صغيرا من سور الصين العظيم، انهار بسبب زلزال ضرب محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي أمس.

وحسب الصحيفة، فقد انهار نحو مترين من السور في الجزء الواقع بمحافظة شاندان في مقاطعة قانسو شمال غرب الصين، على بعد 114 كم من مركز الزلزال في محافظة مينيوان في مقاطعة تشينغهاي.

ووفق الصحيفة، نظمت السلطات الصينية عملية تفتيش للآثار الثقافية المحلية بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وفقا لمركز شبكات الزلازل الصينية (CENC)، واكتشفت موقع الانهيار.

وأشار المصدر إلى أن السلطات قامت بتثبيت حماية أساسية للموقع المنهار من السور وأن أعمال الإصلاح والترميم جارية الآن.

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