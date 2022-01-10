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ماذا يحدث عندما تأخذ حماما ساخنا في الشتاء؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في فصل الشتاء، يفضل الكثيرون الاستخمام بالماء الساخن للشعور بالدفء والاسترخاء، لكن هل فكرت يوما إذا فعل هذه العادة يوميا؟

1- يساعد في علاج البثور:

يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء الساخن على فتح مسام الجلد، ما يسمح لك بتنظيف الأوساخ والزيوت العالقة، وفقا لموقع "medicalnewstoday".

2- مفيد لاسترخاء العضلات:

يساعد على تخفيف توتر الجسم بشكل فعال ويمكن أن يساعد في تهدئة إجهاد العضلات.

3- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

يحسن تدفق الدم لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب المزمن، هذا بسبب اتساع الأوعية الدموية بشكل طبيعي عند تعرضها لدرجات حرارة عالية.

4- تحسين صحة العضلات والمفاصل:

تعزيز تدفق الدم، ما يساعد على تهدئة تيبس المفاصل والعضلات المتعبة، ويقلل الالتهاب ويساعد على تخدير الألم.

5-تحسين صحة الدماغ:

بحثت دراسة عام 2018 في آثار الاستحمام بالماء الساخن على عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ BDNF وهو بروتين له عدة وظائف مهمة في الدماغ والحبل الشوكي، بما في ذلك:

تعزيز بقاء الخلايا العصبية.

تعزيز نمو ونضج وصيانة الخلايا العصبية.

تعزيز التعلم والذاكرة.

6- النوم الجيد:

توصي منظمات مثل المعهد القومي للقلب والرئة والدم بالاستحمام بالماء الساخن قبل النوم كطريقة لتحسين النوم، وقد يؤدي الاستحمام بالماء الساخن إلى تحسين جودة النوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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