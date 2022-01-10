طرق مختلفة لحفظ الطماطم وتجفيفها.. اعرفي إزاي تعمليها مربى ومخلل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الطماطم من أكثر الخضراوات الأساسية التي لا غنى عنها، ويعتمد عليها كثيرين في طعامهم اليومي ولا يخلو أي منزل منها، وحاليا تمتلئ الأسواق بالطماطم الجيدة بأسعار مميزة، ما يدفع ربات المنازل لتجفيفها وتخزينها، وهو ما يقدمه لك «هن» في السطور التالية، على طريقة الشيف سارة عبدالسلام.

الطماطم المجففة

المقادير:

2 كيلو طماطم مقطعة.

4 أعواد روزماري.

رأس ثوم فصوص.

ملح.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

- ابدأي برص الطماطم المقطعة في صينية كبيرة لتكون القشرة للأسفل، ثم رشي الطماطم بالملح واتركيها في فرن هادئ على درجة حرارة 120 حتى تجف من السوائل تماما ويتبقى اللحم فقط.

- ارفعي الطماطم من الفرن وضعيها في برطمان معقم، ثم أضيفي لها فصوص الثوم وأعواد الروزماري، واغمري الطماطم في زيت الزيتون واحفظيها في الثلاجة لمدة صلاحية شهر.

طريقة التعقيم

اغمري البرطمانات الزجاجية في حلة كبيرة بها ماء مغلي أو اغسليها في غسالة الأطباق.

مخلل طماطم

المقادير:

2 كيلو طماطم أرباع.

2 رأس ثوم مفرومة.

كوب بقدونس مفروم.

2 ملعقة كمون كبيرة.

نصف كوب عصير ليمون.

2 ملعقة خل كبيرة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:

ضعي الثوم والبقدونس والتوابل وقليل من الزيت والليمون والخل والملح والفلفل الأسود في بولة، ثم ضيفي الطماطم وقلبيهم معا.

وفى برطمان الحفظ ضعي الطماطم بالتتبيلة واغلقيه بإحكام.

مربى طماطم

المقادير:

5 كيلو طماطم حجم صغير «كونكاسيه» منزوعة القشر كيلو ونصف سكر رشة ملح ليمون.

طريقة التحضير:

قومي بتقطيع الطماطم على شكل X وضعيها في ماء مغلي، ثم ارفعيها وضعيها في الماء البارد، وتقشر وتترك في بولة، ضعي السكر والطماطم واتركيها ليلة ثم ترفع على النار واتركيها حتى تغلى وتكثف ثم اضربيها بالهاند بليندر، وضعيها في برطمان معقم محكم الغلق وتترك في الثلاجة.

حفظ طماطم بطرق مختلفة

كيلو طماطم مبشورة

4 كيلو طماطم سليمة

2 كيلو طماطم «كونكاسيه».

طريقة التحضير:

في كيس ثلاجة ضعي الطماطم وغلفيها وتترك في الفريزر بحد أقصى 6 أشهر.