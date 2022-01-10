إزاي تحمي ابنك من المحتويات غير الأخلاقية على الإنترنت؟.. مايكروسوفت تجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

تصفح مواقع التواصل الإلكترونية المختلفة أصبح أمرا اعتياديا يقوم به الكبار والصغار، وذلك نظرًا لأنها أصبحت تشكل أهمية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسبب سرعة تقديم كل ما هو جديد، والمساعدة على سرعة استكشاف ما يدور حولنا، ومع هذا الاستخدام الشائع تشعر بعض الأمهات بالقلق من إمكانية تعرض أطفالهن لمحتويات غير أخلاقية ومضرة لمراحلهم العمرية.

شركة Microsoft العالمية قدمت مجموعة من الخطوات للحفاظ على أمان أطفالك عبر الإنترنت، وتوفير الحماية الشخصية لهم، حسب موقع makeuseof العالمي.

ومن الأخبار السارة أن شركة «مايكروسوفت» قدأدخلت إعدادًا للرقابة الأبوية يسمى Microsoft Family Safety، ويمكن تنشيطه على نظام Windows لتقليل مخاطر مشاهدة طفلك لمحتوى غير لائق على الإنترنت، كما يتيح لك أيضًا إنشاء إعدادات مناسبة للعمر ومراقبة نشاط طفلك على الإنترنت.

ما هو أمان العائلة من Microsoft؟

تطبيق Microsoft Family Safety أداة رقمية جرى تصميمها لحماية الأطفال من أي ضرر قد يسببه الإنترنت، ويسمح للآباء بمراقبة وتتبع والتحكم في استخدام أطفالهم للإنترنت، ما يقلل من مخاطر استخدام الإنترنت.

ويحتوي التطبيق على 3 وظائف أساسية، هي:

1- حدود وقت الشاشة

يمكن للوالدين إنشاء حدود على إجمالي وقت الشاشة للجهاز أو المستخدم، كما يتيح لهم أيضًا إعداد حد زمني لأنواع معينة من التطبيقات مثل الوسائط الاجتماعية والألعاب وما إلى ذلك، ويوفر التطبيق أيضًا تقارير عن الأنشطة حتى يتمكن الآباء من التحقق من استخدام الطفل.

2- مرشحات المحتوى

يسمح التطبيق للآباء بوضع قيود على المواقع أو التطبيقات التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها على أجهزتهم.

3- تتبع الموقع ومشاركته

يمكن للوالدين أيضًا استخدام التطبيق للتحقق من موقع أطفالهم والأماكن التي زاروها.