الامارات | مشاهد مرعبة لانهيار صخرة عملاقة على قارب ومقتل 10 ركاب في البرازيل .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مرعبة لانهيار صخرة عملاقة على قارب ومقتل 10 ركاب في البرازيل .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت لقطات جديدة لحظة انهيار صخرة عملاقة على مراكب السياح البحرية في البرازيل، أمس، ما أدى الى مقتل 10 أشخاص.

وحسب موقع "روسيا اليوم" سقطت الكتلة الصخرية، فوق 3 مراكب في بحيرة سياحية بولاية ميناس غيرايس، المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة، بجنوب شرق البرازيل.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة وسقوطها، ما أثار الذعر بين ركاب على متن قوارب أخرى كانوا يشاهدون ما يحصل .

وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب المعلومات الأولية للتحقيق.

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