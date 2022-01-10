5 حقائب جديدة صيحة 2022.. البسيها على الموضة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحقائب النسائية تحرص النساء دوما على اقتنائها، إذ تعطيها لمسة جمالية وأنيقة، لذلك فهي لا غنى عن ارتدائها، وتظهر يوميا صيحات جديدة في الحقائب النسائية، وفي العام الجديد 2022 يوجد عدد من أشكال حقائب اليد النسائية التي تميل النساء لارتدائها.

وعرضت صحيفة «إنديان إكسبرس» عددا من صيحات الحقائب النسائية الجديدة في العام 2022.

حقائب بألوان محايدة وداكنة

في الأعوام السابقة كانت الحقائب ذات الألوان الصاخبة والجريئة هي المنتشرة، لكن في الموسم الجديد يمكن أن تكون الحقائب ذات الألوان المحايدة والداكنة والتصميم البسيط، بعيدًا عن التصميمات الغريبة.

حقيبة الكتف المبطنة

يمكن مع العام الجديد أن تعود صيحة حقائب الكتف المبطنة الكلاسيكية، الشهيرة في الأعوام الماضية، لكنها ستعود بشكل أكثر تطورًا عما سبق، كما يتسم هذا النوع من الحقائب بأنها مناسبة لأي نوع من الملابس.

حقائب ذات السلاسل الكبيرة

الحقائب ذات السلسلة الكبيرة كانت شائعة منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن تعود من جديد في العام الجديد 2022، إذ أن العديد من الشركات العالمية بدأت تعمل على زيادة إنتاجها بمظهر أنيق ومتناسق.

الحقائب الكبيرة

ومن المتوقع أيضًا عودة الحقائب ذات الحجم الكبير، التي تتناسب أكثر مع الأمهات لوضع أغراضها من علب المكياج وما يحتاجه أطفالها، فهي تعتبر صديقة الأمهات في الخارج.

حقائب الخصر

تعد حقائب اليد ذات الجيوب الخارجية التي تتسع للعديد من الأشياء مثل الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان والنقود والتذاكر المختلفة، أحد أهم الاتجاهات التي يمكن أن في عام 2022، يومكن لهذه الحقائب لفها حول الخصر.

وكانت الماركات العالمية طرحت الحقائب مع العام الجديد 2022، منها ماركة Gucci إذ تميزت الحقيبة بجودة عالية من الخامات وتوافر أحجام مختلفة وتصاميم متعددة، كما توفر منها الألوان البسيطة والهادئة.

وأيضًا طرحت ماركة Chanel العالمية، التي أبدعت أيضاً في إصداراتها لحقائب العام الجديد والذي جمع بين الأناقة والبساطة والتي تتهافت النساء على اقتناء أحدث إصداراتها كل عام.