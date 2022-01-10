4 خطوات للتعامل مع الرجل العنيد.. «متتوتريش واعترفي بحبك ليه»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

العناد واحد من الصفات السيئة التي يسأم منها الكثيرون عند الارتباط عاطفيًا بشخص ما يتصف بها، لذلك قد يشكل التعامل مع الرجل العنيد عقبات كبيرة أمام بعض الفتيات والسيدات، لكن هناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد على التعامل معهم بسلاسة دون حدوث مشكلات أو أزمات.

وقدم موقع aconsciousrethink، بعض النصائح التي تؤهل المرأة للتعامل مع الرجل العنيد بسلاسة بالغة.

لا تسمحي لنفسك بالتوتر

حاولي أن تقومي بجمح لحظات انفعالك وغضبك ولا توتري نفسك عند مواجهة المشكلات مع شريكك العنيد، فإذا أظهرتِ أنكِ مستاءة أو غاضبة، فسيشعره ذلك بالنصر.

خطوات للحفاظ على الهدوء

عندما تكونين على وشك تناول موضوع تعلمين أنه من المحتمل أن يثير التوترات بينكما، خذي وقتًا للتخلص من التوتر مسبقًا، فقط قومي بأخذ 10 أنفاس عميقة لتساعدك على الشعور بالاسترخاء والاستعداد لمواجهة الموقف بهدوء.

اختاري توقيت المناقشات الجيد

التوقيت هو كل شيء عندما يتعلق الأمر بمواجهة النصف الآخر العنيد، فإذا كان متوترًا في العمل أو مشغولًا بأمور أخرى، فمن الواضح أن هذا ليس الوقت المناسب لإثارة قضية شائكة للحديث عنها معه.

كما يجب أن تكون كلماتك محسوبة بشكل أكبر، وبالتالي تكون أكثر فاعلية إذا كنتي هادئة ومتماسكة.

لا تنسي التعبير عن حبك

يمكنك خلال النقاش معه التعبير عن حبك له، وبغض النظر عن النتيجة فهذا سيعزز علاقتكما، ويمكنه أيضًا تقديم تنازلات من أجل إظهار حبه لك في المقابل.

لا تخبريه بأنه مخطئ

بالتأكيد لن يرغب شريكك العنيد في سماع أنه مخطئ، لذلك لا ينبغي عليكي التلويح للأمر بأي صورة، ولكن يمكنك التعبير له عن الأمر بانتقاء ألفاظًا جيدة.