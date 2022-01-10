للأشخاص فوق الـ 40 عاما.. احرص على تناول هذه المكملات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

مع التقدم في العمر، تبدأ أجزاء معينة من الجسم في التدهور، فعلى سبيل المثال، بعد بلوغ سن الأربعين، قد تلاحظ بعض التجاعيد على بشرتك، أو أن عظامك أصبحت أكثر ضعفا.

وعلى الرغم من أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن إلى جانب التمارين الرياضية، هو أحد الطرق للبقاء في حالة جيدة مع مرور الوقت، إلا أن هناك طريقة أخرى للحفاظ صحتك وهي تناول المكملات الغذائية، لضمان حصول جسمك على ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها مع تقدمك في العمر، وفق ما أوضح موقع "eatthis".

- الكركم

لقد وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكركمين يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان القولون عن طريق قتل الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

- المغنسيوم:

مع تقدمنا ​​في العمر ، يمكن أن ينخفض ​امتصاص الجسم للمغنيسيوم، لذلك، تناوله كمكمل غذائي مفيد، حيث إنه ضروري للحفاظ على ضغط الدم وإنتاج الطاقة، وتقوية العضلات وصحة العظام ووظيفة الأعصاب.

كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بحالات معينة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2، ومرض ألزهايمر.

- فيتامين هـ:

يمكن أن تساهم مكملات فيتامين E في تحسين مظهر الجلد، بالإضافة إلى أنه يمتص الطاقة من ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي يمنع أضرار الجذور الحرة التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية للجلد.

- الكولاجين:

هو مكمل آخر رائع لشيخوخة الجلد، لذا تناول مكملات الكولاجين مفيدًا بعد سن الأربعين، حيث يبدأ الجسم في إنتاج كمية أقل منه مع تقدمك في العمر، وقد تبدأ في ملاحظة آثار القليل من الكولاجين في جسمك، ويمكن أن يزيد من تكوين التجاعيد، وزيادة الإصابة بآلام المفاصل.

- الزنك:

إن تجاوز سن 45 هو عامل خطر للإصابة بمقدمات السكري، وهي حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد.

ووجدت دراسة أجريت على 200 شخص على مدى عام كامل أن المجموعة التي تتناول 20 ملليجرام من الزنك يوميًا، قد تحسنت في كل من نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمقدمات السكري.

- الكالسيوم:

فقدان العظام يزداد مع تقدم العمر كما يزيد خطر الإصابة بكسور العظام، فالكالسيوم عنصر غذائي رئيسي ضروري لصحة العظام والعضلات، قد وجدت مراجعة عام 2020 أن مكملات الكالسيوم لمدة عامين أو أكثر كانت فعالة في الحد من فقدان العظام.

لذلك يمكن أن يكون البدء في تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين د مفيدًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وتحديداً للمساعدة في الحفاظ على قوة العظام.