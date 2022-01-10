الطريقة الصحيحة لقص أظافر اليد والقدم في 7 خطوات.. انقعيهم قبل ما تبدأي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الأظافر من معززات جمال اليد والقدمين لدى الكثير من الفتيات، إذ تهتم معظمهن بتطويلها، وتتفنن في إظهار جمالها بوضع المانيكير بألوانه المختلفة، إلا أن هناك بعض العادات الخاطئة التي تتبعها معظمهن عند قص أظافرهن، والتي تسبب ضررًا على صحة الأظافر.

الخطوات الصحيحة لقص الأظافر

ويستعرض «هن» في الموضوع التالي، الطريقة الصحيحة لقص الأظافر وفقًا لموقع «Wiki How» فيما يلي:

- انقعي أظافر يديك وقدميك في الماء الفاتر لمدة دقائق، حتى يسهل عليك تقليمها، وبعد ذلك جففي أظافرك جيدًا، كما يمكنك تقليمها وهي مبللة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة جدًا خاصًة لأظافر القدمين باعتبارها أكثر سماكًة من اليد.

- اختاري أداة مناسبة لتقليم أظافرك، حيث يمكنك استخدام المقص أو «القصافة»، ولكن يلزم الحرص على تجنب الأدوات الحادة غير مخصصة للأظافر.

- يلزم التأكد من نظافة أداة قص الأظافر قبل استخدامها، بالإضافة إلى تعقيمها جيدًا، حيث انقعيها في الماء الساخن، والصابون لمدة ربع ساعة قبل استخدامها.

تجنبي قص الأظافر في الأماكن العامة

- احرص على التخلص من قصاصات الأظافر وعدم تركها متناثرة في المكان، حيث تجنبي قص الأظافر في الأماكن العامة، أو في تواجد أشخاص، ربما يسبب لهم الأمر ازعاجًا.

- يلزم العناية بعدم قص الكثير من الأظافر، ربما يكون الأمر مغري، ولكن إذا قمت بقص الأظافر بعمق كبير، من المحتمل كشف الجلد الحساس، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، لذا احرصي على الحفاظ على أطراف الأظافر.

- يعتبر المبرد من الأساسيات بعد تقليم الأظافر، للحصول على المظهر المرغوب، حيث يمكن أن يتسبب قص الأظافر بالأدوات الحادة في ترك الأطراف خشنة، لكن يساعد المبرد في تشكيلها وتبريدها تمامًا كما ترغب.

- تفقد أظافرك جيدًا بعد استكمال الخطوات، للتأكد من أن جميعها نفس الطول، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أطراف مسننة التي تسبب الشعور بالألم وعدم الراحة.