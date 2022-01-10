الامارات | تحذير روسي من كويكب سيقترب من الأرض بشكل خطير

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير روسي من كويكب سيقترب من الأرض بشكل خطير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مصدر علمي روسي من أن كويكب "أبوفيس" سيقترب في ربيع عام 2029 بشكل كبير جداً من الأرض، وسيصل إلى مدارات الأقمار الصناعية الثابتة حول الأرض.

ووفق "آر تي عربية" قال مصدر في المعهد الفيدرالي المركزي للعلوم والتكنولوجيات العالية التابع لوزارة الطوارئ الروسية، إن قطر هذا الكويكب، الذي سيحمل في طياته خطرا شديد، يبلغ حوالي 400 متر ويزن حوالي 30 طناً.

ووفقا لتوقعات المعهد، سيحدث هذا الاقتراب في 13 أبريل 2029، ويشير الخبراء إلى أن قوة الطاقة المنبعثة في حالة الاصطدام المحتمل لهذا الكويكب بالأرض، ستصل إلى 1717 ميغا طن، أي أكثر بـ 30 مرة من الطاقة التي تحررت أثناء انفجار أقوى قنبلة نووية حرارية في العالم التي اختبرها الاتحاد السوفيتي في عام 1961.

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