الامارات | مذيعة تستغيث من تداول صورها على مواقع مشبوهة

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة تستغيث من تداول صورها على مواقع مشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغاثت آلاء عبدالعزيز، المذيعة في قناة "الحدث اليوم"، بعد تداول أرقامها وصورها عبر المواقع المشبوهة، خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة لابتزازها على طريقة بسنت خالد الفتاة المصرية التي أنهت حياتها بعد دخولها في حالة اكتئاب لابتزازها من خلال فبركة صور لها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن المذيعة آلاء عبد العزيز تفاجأت بوجود رقم غريب يتصل على هاتفها كثيراً في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وحينما ردت أخبرها المتصل بأن رقم هاتفها وصورها موجودين على مواقع إباحية وكذا وردت إليها الكثير من الرسائل عبر تطبيق واتسآب.

وأضافت المذيعة: "كلمت المحامي بتاعي وسألته عن المشكلة دي، فطلب مني تغيير الأرقام، وكذا حد تاني قالي نفس الكلام، أغير رقمي وأسكت".

وأشارت المذيعة آلاء عبد العزيز إلى أنها لن تتراجع أمام هذا الابتزاز، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news