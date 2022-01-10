احذر تسخين العسل.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما نستخدم العسل كأفضل بديل ممكن للسكر، خاصةً لمذاقه الغني، لكن هل تعلم ماذا يحدث عند طهي العسل أو تسخينه وهل يصبح سامًا؟

ماذا يحدث عند طهي وتسخين العسل؟

يمر العسل بتغيير في اللون والملمس ويفقد قيمته الغذائية عند طهيه أو تسخينه، في الواقع، يمكن أن يصبح تسخين العسل سامًا ويغير قوامه مثل الصمغ، وفقا لموقع timesofindia.

إن تسخين العسل أو طهيه يغير التركيب الطبيعي وتلتصق الجزيئات السامة بالأغشية المخاطية للجهاز الهضمي، والتي تتحول إلى مادة سامة تسمى Ama ، مما يؤدي إلى اضطراب المعدة، ويؤثر على التنفس، وحساسية الأنسولين، وأمراض الجلد وزيادة الوزن.

هل من الآمن تناول العسل بعد تسخينه؟

العسل هو الأفضل في شكله الطبيعي لأنه مليء بالأنزيمات الصحية والأحماض الأمينية والفيتامينات C و D و E و K و B وبيتا كاروتين والمعادن والزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة على سبيل المثال لا الحصر.

وفقًا لكتب الأيورفيدا "نظام الطب الهندي القديم"، فإن تسخين العسل أو طهيه يمكن أن يضر أكثر مما ينفع لأن تسخين العسل يمكن أن يغير المركبات الصحية الموجودة به.

يمكن أن يؤدي طهي العسل أو تسخينه على درجة حرارة عالية إلى تغيير تركيبة العناصر الغذائية.

وفقًا لتقرير صادر عن المركز الوطني للتقنية الحيوية (NCBI) في الولايات المتحدة، يمكن أن يؤدي طبخ أو تسخين العسل إلى تدهور الجودة وفقدان الإنزيمات والمغذيات الأساسية.

نصائح مهمة

تأكد دائمًا من تناول العسل في شكله الطبيعي.

يمكن أن يتسبب طهي العسل عند 40 درجة مئوية أو أكثر في حدوث تغير كيميائي سلبي يجعل طعمه مرًا.

الطبخ يدمر الفوائد الصحية القوية للعسل

يعتبر تناول العسل بعد التسخين سؤالًا صعبًا، في الدول الغربية، يستخدم العسل على نطاق واسع لخبز البسكويت والحلويات والحلويات الكلاسيكية وهو بديل شائع للسكر.

في الواقع، إن أفضل طريقة لجني العناصر الغذائية من العسل هي استخدامه في شكله الخام، ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في خبز أو طهي أي طعام شهي باستخدام العسل، فتأكد من عدم تسخين العسل بشكل مفرط كلما زادت سخونته، يتم فقدان مغذياته في هذه العملية.