الامارات | المؤبد لمعلم ألماني يأكل لحوم البشر

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لمعلم ألماني يأكل لحوم البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة ألمانية بالسجن المؤبد لمعلم قتل رجلاً تعرف عليه على موقع للمواعدة على الانترنت، واستتدرجة ليقوم بقتله واكل أجزاء من جسده.

وقال القاضي في برلين إن ستافان ر. البالغ من العمر 42 عاماً، قتل المهندس الكهربائي "لإشباع رغباته بأكل لحم البشر".

وألقي القبض على المعلم عندما عثر على بعض عظام الضحية في حديقة عامة شمالي برلين.

وكانت أم الضحية، البالغ من العمر 43 عاماً، قد بلغت عن اختفائه قبل العثور على أشلائه بأسابيع.

وكشفت التحقيقات بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" أن المعلم سبق و زار غرفاً للدردشة على الانترنت تتناول موضوع أكل لحم البشر. وقال المحققون إن ضحيته فارق الحياة ساعات بعد لقائه، وعثروا على منشار لتقطيع العظام وسكين للجزارة في شقته.

وفي المحاكمة قال ستافان إنه وجد الرجل ميتاً في شقته، وقرر التخلص من جثته بسبب الخوف.

واستعمل سيارة مؤجرة لتفريق أطراف الجثة على عدد من المواقع شمالي الحي.

وتذكّر هذه القضية برجل آخر اشتهر في ألمانيا بأكل لحم البشر، هو أرمين مايفيس، وحكم عليه بالسجن المؤبد في 2006.

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