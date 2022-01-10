الامارات | تحدي المشي مع «أوزكا» مجدداً في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي المشي مع «أوزكا» مجدداً في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، تلبيةً للطلب المتزايد من قبل الضيوف من الأعمار كافة، عن تنظيم تحدي أوزكا للياقة البدنية 2022 مجدداً، حيث سيحصل الضيوف على فرصة للفوز بأمسية كاملة من التجارب الرائعة عند استكمال 22 ألف خطوة، محتسبة خلال زيارة واحدة للقرية العالمية، في الفترة الممتدة بين 9 يناير وحتى 9 فبراير.

ودعت الجمهور للانضمام إلى الرحّالة «أوزكا»، حيوان الكوكا المحب للمرح، مرة أخرى وهو يُحصي خطواته أثناء تجوله في القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

وسيتمكن الضيوف من المشاركة في التحدي والحصول على هذه الجائزة المميزة من خلال تسجيل الدخول في تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، ثم الضغط على زر «تحدي المشي مع أوزكا» ليبدأ بعدها احتساب خطواتهم تلقائياً وهم يستمتعون بالتنقل بين الأجنحة المختلفة ومناطق الترفيه والوجهات الرائعة. وبعد أن يستكمل الضيوف المشاركون 22 ألف خطوة، يمكنهم التوجه إلى مركز خدمة الضيوف، ابتداءً من اليوم التالي لإتمام التحدي وحتى انتهاء الموسم الـ26، للحصول على الجائزة، والتي هي عبارة عن فرصة للاستمتاع بيوم كامل من التجارب الرائعة في الوجهات الترفيهية لمنطقة الكرنفال، حيث ستتاح فرصة الربح لأول 1000 ضيف مشارك يستكمل التحدي.

ويأتي تحدي المشي مع أوزكا بمثابة دعوة لتشجيع جميع الضيوف، ومن مختلف الفئات العمرية، على الاهتمام بصحتهم ولياقتهم، وترسيخ هذه الثقافة لديهم حتى بعد انتهاء فترة التحدي.

• فرص للفوز بأمسية كاملة من التجارب الرائعة عند استكمال 22 ألف خطوة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news