الامارات | «المغيرة» ضمن «الظفرة لصيد الكنعد» تسجل 434 مشاركاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «المغيرة» ضمن «الظفرة لصيد الكنعد» تسجل 434 مشاركاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة المغيرة ضمن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء بدورتها الثانية، منافسات قوية بين المشاركين، مسجلة 434 مشاركاً من المواطنين والمقيمين والزوار، فيما يستمر باب التسجيل في البطولة لغاية 16 يناير الجاري.

وتستقبل البطولة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مشاركات المتسابقين في شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عبيد خلفان المزروعي، إن المشاركة في فئات البطولة تشهد إقبالاً من المشاركين والمشاركات، إذ سجلت البطولة 398 مشاركاً في فئة الرجال، و36 مشاركة في فئة النساء، موضحاً أن هذه المشاركات تتضمن مشاركات الفرق وكذلك مشاركات الأفراد من مختلف مدن ومناطق دولة الإمارات.

وبلغ أعلى وزن صيد كنعد تم تسليمه لغاية الآن في فئة الرجال نحو 29 كيلو و400 غرام، وفي فئة النساء نحو 14 كيلو و400 غرام، حيث أن أقل وزن مسموح به للمشاركة في فئة الرجال هو 25 كيلوغرام، وفي فئة النساء 10 كيلوغرامات. وخصصت بطولة المغيرة 20 جائزة قيمة للفائزين بالمراكز الأولى بقيمة تبلغ 680 ألف درهم، موزعة على 10 جوائز لفئة الرجال و10 جوائز لفئة النساء، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على جائزة نقدية تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، والمركز الثاني 60 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم، والرابع 35 ألف درهم، والخامس 30 ألف درهم، والسادس 25 ألف درهم، و15 ألف درهم لكل مركز من السابع ولغاية العاشر.

والمشاركة في بطولة المغيرة مفتوحة أمام الراغبين من الصيادين وهواة صيد الكنعد وفي مختلف مناطق الصيد البحري على مستوى دولة الإمارات العربية، ويتم التسجيل في البطولة عبر الموقع الإلكتروني (kingfish.aldhafrafestival.com)، والذي يستمر لغاية 16 يناير الجاري، والحصول على ملصق رقم المشاركة يومياً من الساعة 9 صباحاً ولغاية 6 مساءً.

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