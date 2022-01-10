الامارات | مركبة فضاء صينية تكشف حقيقة صورة "محيرة" في الجانب المظلم من القمر... "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة فضاء صينية تكشف حقيقة صورة "محيرة" في الجانب المظلم من القمر... "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاع علماء فلك تحديد حقيقة "مكعب القمر الغامض" الذي أثار حيرة المتابعين لأيام بعد أن رصدته كاميرا مركبة صينية في الجانب المظلم من القمر.

وكانت مركبة الصينية"Yutu 2"، قد التقطت بداية الشهر الماضي، صورة أحدثت جدلا على نطاق عالمي، بسبب شكلها الغريب الذي ظهر بداخل المشهد والذي شبه البعض بالمكعب الغريب أو الكوخ، أو "الكائن الغريب".

واستطاعت المركبة الصينية قطع المسافة التي تفصلها عن هذا الجسم المحير ووصلت إليه بعد شهر تقريبا من المسير، كأول مركبة في العالم تتجول في الجانب المظلم من القمر.

ونقلت وكالة " سبوتنيك" عن مجلة "livescience" أن المركبة استطاعت أخيرا تصوير الجسم الغريب واكتشاف حقيقته وهو عبارة عن صخرة تشبه إلى حد كبير "الأرنب".

وبينت المشاهد أن هذه الصخرة تبدو في حقيقتها أصغر بكثير من الشكل الذي ظهرت عليه من مسافة بعيدة، حيث ظهرت أكثر استدارة وبعيدة عن شكل المكعب الذي بدا لأول مرة في الصور.

وبحسب المصادر تشبه الصخرة إلى حد كبير شكل الأرنب مع وجود عدد من الحجارة المنتشرة بجوارها، حيث تقف منفردة ووحيدة في الجانب البعيد من القمر.

يذكر أن مركبة "Yutu 2" التابعة لمهمة "Chang'e 4" الصينية هي المركبة الوحيدة في العالم العاملة بالطاقة الشمسية، التي نفذت هبوطا على الجانب المظلم والبعيد من القمر.

وتعمل المركبة على استكشاف فوهة "فون كارمان" التي يبلغ عرضها 115 ميلاً (186 كيلومترًا).

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