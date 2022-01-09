حضري الكشك بطريقة مختلفة في منزلك.. بالسمك أو الجمبري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عادة ما يرتبط تحضير وجبة الكشك بالفراخ، لكن هناك طريقة جديدة يمكن تحضيره بها، وهي تناوله مع السمك، إذ عرض الشيف الشربيني من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل الكشك بالسمك أو الجمبري.

وفي التقرير التالي يعرض «هن» طريقة عمل الكشك بأكثر من طريقة مختلفة، من خلال وصفة الشيف الشربيني.

كشك بالسمك

- سمك

- بصل

- ثوم

- ملح

- فلفل أسود

- طماطم بيوريه

- نعناع ناشف

- زبادي

- طماطم

- مرقة سمك

- كريمة

- شطة

- دقيق

- كشك صعيدي

- روزماري

طريقة عمل كشك بالسمك

يفرم البصل والثوم والكرات في الكبة ثم يرفع جزء منه ويسلق مع المرقة.

يشوح السمك في باقي الخليط والكشك الصعيدي والطماطم.

يخلط الدقيق بالزبادي والبقدونس ويضاف إليه الكريمة.

يرفع الخليط مع السمك والمرقة ويقدم مع الخبز المحمص والبصل المحمر بعد أن يعفر بالدقيق ويقدم بالهنا.

كشك بالجمبري

- جمبري

- عيش بلدي

- بصل

- ثوم

- ملح

- فلفل

- طماطم بيوريه

- نعناع ناشف

- زبادي

- كريمة

- شطة

- دقيق

- طماطم

- مرقة سمك

- كشك صعيدي

- روزماري

طريقة عمل كشك بالجمبري

قومي بفرم البصل والثوم والكرات في الكبة ثم يرفع جزء منه ويسلق مع المرقة.

شوحي الجمبري في باقي الخليط والكشك الصعيدي والطماطم.

اخلطي الدقيق بالزبادي والبقدونس وضيفي إليه الكريمة.

ارفعي الخليط مع الجمبري والمرقة ويقدم مع الخبز المحمص والبصل المحمر بعد أن يعفر بالدقيق ويقدم بالهنا.

كشك بالكابوريا

- بصل

- دقيق

- أصابع كابوريا

- كابوريا

- ملح

- فلفل

- زبادي

- ورق لورا

- حبهان

- كرفس

- كريمة لباني

- صلصة طماطم

طريقة عمل كشك بالكابوريا

ضعي ماء مع حبهان وورق لورا وكرفس وبصل في حلة على النار.

ضعي في الحلة الكابوريا لتسلق ثم ضعي الكابوريا المسلوقة في طاجن زجاجي ورصي إلى جانبها أصابع الكابوريا.

صفي الشوربة من جميع المكونات ثم اخلطي الدقيق مع الزبادي جيدا حتى يذوب.

ضيفي خليط الدقيق إلى الشوربة مع التحريك المستمر ثم استمري في التحريك حتى يثقل الخليط.

ضيفي كريمة لباني وقلبي جيدا ثم ارفعيها من على النار ثم صبي الخليط في الطاجن الزجاجي على الكابوريا.

ضعي أصابع الكابوريا في طاجن آخر وضيفي ملعقة صلصة طماطم إلى الكشك وقلبيه جيدا ثم صبيه على الطاجن وقدميه.

اتركيه حتى يبرد ثم زينيه بالبصل المحمر.