أحدث الساعات الرجالي لعام 2022.. «أبل» محسنة و«كاسيو» تعود من جديد

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ربما لا توجد إكسسوارات أكثر كلاسيكية من ساعة اليد، فهي من واحدة من الإكسسوارات التي لا غنى عنها، ويمكن ارتداؤها في كل الأوقات سواء كانت مناسبات رسمية أو غير رسمية، وبما أن الرجال لا يحبون الإكسسوارات الكثيرة، فاختيارهم للساعة هي الطريقة المثالية التي يعبرون بها عن شخصياتهم، فهي تملك قوة كبيرة، لأنها تكمل إطلالتهم وتعطيهم الرقي والفخامة، لذا من الأفضل أن يمتلك الرجال أكثر من ساعة لتتلاءم مع المناسبات المختلفة.

وتقدم لك «هن» وفق لموقع menshealth مجموعة من الساعات الرائجة لعام 2022.

أحدث الساعات لعام 2022

ساعة «كوارتز فوسيل نيت ستانلس ستيل»

هذه الساعة مستوحاة من الجيش، فالسوار والهيكل مصنوعان من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويأتي الوجه باللونين الأبيض والأسود ما يسهل عملية القراءة، بينما العدسة مقاومة للخدش، تناسب الإطلالات الرسمية وأيضا يمكنك تنسيقها الملابس الكاجوال.

ساعة جوتشي، وهذه الساعة مستوحاة من لوح التزلج، وتتميز بالعديد من العناصر الفاخرة التي تشتهر بها جوتشي، مع سوار من جلد التمساح قابل للتغيير يعطيك إحساسا بمشاعر عتيقة، وتأتي هذه الساعة مع 3 نوافذ تشير كل منها إلى الساعة والدقيقة والتاريخ.

ساعة «كاسيو A1000MG-9VT»

هي الطراز الرئيسي لكاسيو، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج المعدني، صُممت مجموعة الساعات الرقمية هذه لتوازن بين الحنين إلى الماضي والحياة العملية، ويتناسب هذا التصميم الكلاسيكي مع معظم الإطلالات، من ملابس رياضية إلى البدلات الرسمية.

ساعة «نوموس مترو 38» الفضية

ساعة أنيقة مصنوعة في ألمانيا، تتميز بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وسوار من الجلد الناعم، وستكون عنصرًا أساسيًا في خزانة ملابسك لسنوات قادمة.

ساعات تناسب الاطلالات الكاجول

ساعة الغوص الرياضية من كاسيو باللون الأسود

إذا كنت تبحث عن ساعة غوص أنيقة ولكن مزانيتك لا تسمح، ففكر في هذه الساعة منخفضة التكلفة من كاسيو، تأتي مزودة بالعديد من الميزات، منها سهولة قراءة الأرقام ومقاومة للماء حتى 200 متر.

ساعة «Apple Watch Series 7»

بعد ما يقرب من 6 سنوات على إصدار أول ساعة ذكية لها في عام 2015، تواصل «أبل» طرح أحدث عضو في عائلة «أبل واتش»، فهي تقدمها بشاشة أكبر ومتانة محسنة، وشحن فائق السرعة، فهي ساعة عملية وتناسب جميع الإطلالات.