عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد روان بن حسين الـ 25: غنالها وطفوا الشمع «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت البلوجر الكويتية الشهيرة، روان بن حسين بعيد ميلادها الـ 25، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، ولكن بحضور الهضبة عمرو دياب، الذي غنى لها «Happy Birthday» في حضور عدد من أصدقائها.

وشاركت «بن حسين» متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع مصور من حفل عيد الميلاد، والتي تألقت خلاله بفستان متداخل الألوان.

وأظهر المقطع سعادتها العارمة بوجود الهضبة، في الاحتفال الثاني لها، مدونة: «منو احتفل بعيد ميلادي أمس! الهضبة»، مؤكدة أنه أكثر الناس تواضعاً وطيبة، كما توجهت بالشكر لصديقتها التي أعدت لها المفاجأة.

لقاء سابق بين الهضبة وروان بن حسين

الجدير بالذكر، أن روان بن حسن، التقت من قبل بالهضبة، خلال عيد ميلاد صديقتها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ونشرت روان حينها صورة برفقته عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

من هي روان بن حسين؟

- بلوجر كويتية، تحمل جنسية الكويت والأردن.

- ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، بالكويت.

- درست القانون بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يبلغ طولها حوالي 1.73 سنتيمترًا.

- بلوجر في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على «إنستجرام».

-أطلقت علامة تجارية خاصّة بها لمنتجات ومستحضرات التجميل.

- صُنفت ضمن «قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017» من قبل موقع «AboutHer».

- تم ترشيحها من نائب رئيس الوزراء للتعيين كممثل الشرق الأوسط في رحلة النساء في تايلاند.

- أكدت أنها تعرضت للخيانة للمرة الثانية من زوجها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف مقريف، لتنتهي الزيجة بالطلاق.