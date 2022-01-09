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الامارات | السجن والغرامة والتشهير بسعودي لتحرشه بامرأة ومضايقتها

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكما بالسجن والغرامة للمواطن السعودي ، ياسر مسلم محمد العروي، بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، وذلك بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته.

ووفقاً لصحيفة سبق نص الحكم على إدانة المدعى عليه ياسر مسلم محمد العروي بما نسب إليه من بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه ثمانية أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال، مع التشهير به.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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