الامارات | السجن والغرامة والتشهير بسعودي لتحرشه بامرأة ومضايقتها

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة والتشهير بسعودي لتحرشه بامرأة ومضايقتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة حكما بالسجن والغرامة للمواطن السعودي ، ياسر مسلم محمد العروي، بسبب قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، وذلك بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال ونشر عقوبته.

ووفقاً لصحيفة سبق نص الحكم على إدانة المدعى عليه ياسر مسلم محمد العروي بما نسب إليه من التحرش بامرأة، وذلك بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها ومعاقبته عن ذلك بسجنه ثمانية أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال، مع التشهير به.

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