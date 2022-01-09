منتجات ألبان تجنبك خطر ارتفاع نسبة السكر.. وانتبه لتلك العلامات التحذيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مستمر إلى إتلاف الأوعية الدموية فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية طويلة المدى ويمكن أن يقصر حياتك عن غير قصد، ومع ذلك، يمكن أن يساعد نظامك الغذائي في تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، بحسب موقع express.

-الزبادي وتخفيض خطر الإصابة بـ"السكري"

اقترح الباحثون بالتفصيل في مجلة BMC Medicine أن استهلاك أحد منتجات الألبان مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والذي تصادف أن يكون الزبادي.

وتعليقًا على الدراسة البحثية، أشارت منظمة مرضى السكري بالمملكة المتحدة، إلى منتجات الألبان، مثل الزبادي تحتوي بشكل عام على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، GIوالذي يُعلم الناس ما إذا كان الطعام يرفع نسبة الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة، وتعتبر المنظمة أن اختيار الزبادي قليل الدسم هو الاختيار الأفضل.

-ماذا عن منتجات الألبان الأخرى؟

وأضاف البحث أن استهلاك منتجات الألبان الأخرى، إلى جانب الزبادي، لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

وذكرت منظمة السكري في المملكة المتحدة أنه سواء كنا مصابين بالسكري أم لا، فنحن نحتاج إلى بعض منتجات الألبان (أو بدائل غير الألبان مثل منتجات الصويا) مثل الحليب والجبن والزبادي يوميًا.

وتعتمد هذه التوصية على البروتينات والفيتامينات الموجودة في منتجات الألبان والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قوة العظام والأسنان.

ومع ذلك، يمكن أن تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من الدهون والدهون المشبعة، لذلك يُقترح بدائل قليلة الدسم، وأوضحت الجمعية الخيرية: "قد يجد البالغون والأطفال الأكبر سنًا الذين يستهلكون الكثير من الدهون زيادة في الوزن".

وتعد السمنة من أحد عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري، مع عوامل الخطر الأخرى، وهي:

-التقدم في العمر

-تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

-ضغط دم مرتفع

-التدخين

-سكري الحمل

-متلازمة تكيس المبايض

-نمط حياة مستقر

-النوم المضطرب.

-كيفية التحكم في مستويات السكر في الدم

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فإن الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تؤثر على مدى شعورك ومقدار الطاقة لديك، لذا يُنصح الناس باختيار أطعمة مختلفة من كل مجموعة من المجموعات الغذائية الرئيسية، كما يلي:

فواكه وخضراوات

الأطعمة النشوية (مثل المعكرونة / الأرز)

البروتين (مثل الفول / البقول / المكسرات)

منتجات الألبان وبدائلها

زيوت.

تساهم جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة في نظام غذائي متوازن وصحي، لذا ينصح باستهداف طبق قوس قزح، مما يعني أنه يجب أن تحاول تناول فواكه وخضروات ملونة مختلفة لتلقي مجموعة من المعادن والعناصر الغذائية.

عندما يتعلق الأمر بالأطعمة النشوية، يمكن للبعض أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة، لذلك، تحتاج إلى اختيار الأطعمة النشوية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل:

الخبز والحبوب الكاملة

باستا القمح الكامل

أرز بسمتي كامل القمح أو بني أو بري.

وعندما يتعلق الأمر بالزيوت والدهن، اختر الدهون المشبعة الصحية مثل:

زيت الزيتون

زيت نباتي

زيت بذور اللفت.

من الأفضل أيضًا تقليل أي أطعمة غنية بالدهون والملح والسكر، والتي تشمل:

بسكويت

شوكولاتة

كيك

سمنة

مشروبات سكرية.

وأضافت منظمة السكري في المملكة المتحدة إنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة غير الصحية، لذا فهي ليست جيدة لمستويات الكوليسترول وقلبك.

-علامات تحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم

تشمل العلامات التحذيرية لارتفاع نسبة السكر في الدم ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية، ما يلي:

-زيادة العطش وجفاف الفم

-الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

-التعب

-رؤية مشوشة

-فقدان الوزن غير المقصود

-الالتهابات المتكررة، مثل القلاع والتهابات المثانة (التهاب المثانة) والتهابات الجلد

-آلام في البطن

-الشعور بالمرض

-نفس برائحة الفواكه.