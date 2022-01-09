انتبه..7 عادات ترتكبها تعرضك لخطر التهابات المسالك البولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر التهابات المسالك البولية هي أحد أكثر أنواع العدوى شيوعًا التي يصاب بها كثير من الأشخاص، وتحدث عندما تدخل كائنات مجهرية ضارة إلى المسالك البولية.

وهناك أيضا بعض العادات التي ترتكبها تعرضك لخطر التهابات المسالك البولية، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقعي "timeofindia" و"verywellhealth".

ما هي علامات التهاب المسالك البولية؟

ألمًا في جانب البطن.

ضغطًا في منطقة الحوض.

الحاجة المتكررة للتبول.

التبول المؤلم.

ظهور دم في البول.

رائحة البول الكريهة.

تغيير لون البول.

الألم أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.

آلام أسفل الظهر.

الحمى.

القيء.

العادات:

- عدم شرب كمية كافية من الماء

هذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهاب المسالك البولية، لأن الجسم المصاب بالجفاف يسمح بتراكم البكتيريا.

- ارتداء ملابس داخلية ضيقة

يساعد ارتداء الملابس الداخلية الضيقة في حبس الرطوبة، ما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا.

- حبس البول

يحتاج البول دائما إلى الإفراغ بشكل منتظم, لذا منعه يسمح للبكتيريا بالتراكم، ما يسبب التهاب المسالك البولية.

- حمل أشياء ثقيلة:

يؤدي ذلك في الضغط عليك بشدة ما يزيد الضغط في المستقيم، ويتسبب في تضخم الأوردة مثل البالون، وبالتالي الإصابة بالمسالك البولية.

- مرض السكري

الأشخاص المصابون بمرض السكري المُدار أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية.

- الحمل

تكون عدوى المسالك البولية أكثر شيوعًا أثناء الحمل (خاصة من الأسبوع السادس حتى الأسبوع 24).

- سن اليأس

النساء اللواتي مررن بسن اليأس أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوي، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر على البكتيريا المفيدة المسؤولة عن محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة في المسالك البولية.