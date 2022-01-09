أحمد حسن يصور زوجته زينب أثناء ولادة طفلهما الثاني في غرفة العمليات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحمد حسن وزينب، تصدرا مجددا محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تكرار الثنائي تصوير لحظة ولادة «زينب» من داخل غرفة العمليات، بعدما قاما بالأمر نفسه من قبل، خلال وضعها طفلتهما الأولى «آيلين»، والتي وضعتهما محل انتقادات شديدة.

أحمد حسن يصور زوجته زينب خلال ولادتها الطفل الثاني

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشر اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، مقطع فيديو يرصد لحظات وضع زوجته زينب، لمولودهما الثاني، وأظهر المقطع الذي جاء بعنوان «فلوج الولادة» استعدادات زينب قبل ذهابها المستشفى، بوجه طبيعي من دن مكياج، قبل أن يضع لها الأخير المكياج، وطلاء الأظافر في محاولة لتخفيف حدة القلق والتوتر قبل الولادة.

وعقب مرور الوقت، رصد مقطع الفيديو الذي حقق أكثر من 328 ألف مشاهد منذ ساعات وحتى الآن، لحظة وضع المولود، الذي أكد والده إنه يشبه زينب وشقيقته آيلين: «ابننا أمور أوي، شبه زينب وآيلين، وحاسس إن مشاعر الأبوة دي لا توصف، وخد كل التطعيمات وسليم».

أحمد حسن وزينب يكشفان نوع الجنين في حفل كبير

كان أحمد حسن وزينب، كشفا خلال مقطع فيديو مؤخرًا، جنس المولود الثاني، في حفل كبير.

وأظهر المقطع، تجهيزات عدة بالحديقة، ووضع بلونات زرقاء وروز، قبل أن يؤكد اليوتيوبر للمشاهدين، أن المولود القادم ولد، وحقق المقطع على «يوتيوب» أكثر من نصف مليون مشاهدة، من قبل متابعيهم، الذين شاهدوا الحفل.

يذكر أن أحمد حسن وزينب سافرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليحصلا على منزل في لوس أنجلوس، واستعرضا تفاصيله في فيديو، وذكرا أنهما سينتظران في أمريكا حتى الولادة.