مع ارتفاع حالات أوميكرون.. إليك الأدوية والعلاجات المتاحة للتخفيف من الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار الارتفاع في عدد الحالات المصابة بكورونا المخاوف حول العالم، لم يقم المسؤولون بتكثيف برامج التطعيم فحسب، بل تم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من انتشار المرض.

وسط ذعر أوميكرون، فإن توافر لقاحات فيروس كورونا يحدث فرقًا كبيرًا في معركتنا ضد كورونا، لكن لسوء الحظ، لا يوجد علاج دقيق، في الوقت الحالي، يعيد الخبراء الطبيون استخدام العقاقير والعلاجات للتخفيف من بعض الأعراض المرتبطة بالمرض.

من بين العديد من العلاجات، تم إيقاف بعضها، في حين تم الكشف عن العديد من العلاجات الأخرى، دعونا نلقي نظرة على قائمة الأدوية والعلاجات المتاحة لعلاج مرضى كورونا، وفقا لموقع timesofindia.

الأدوية المستخدمة في للتخفيف من فيروس كورونا

في البداية، لم يُعرف الكثير عن فيروس كورونا، أعطى الأطباء والمهنيون الطبيون الأولوية لعلاج مرضاهم أولاً على اعتبار المضاعفات الصحية طويلة المدى.

في بداية ظهور الفيروس ظهرت أدوية مثل ايفرمكتين وهيدروكسي كلوروكين ومجموعة الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، إضافة إلى ريمديسيفير و توسيليزوماب للمرضى الذين يعانون من مرض متوسط إلى شديد، الأول يعمل على منع تكاثر الفيروس، في حين أن الأخير هو جسم مضاد أحادي النسيلة يضع حدًا لعاصفة خلوية محتملة.

دور الستيرويد

يمكن أن تسبب عدوى الفيروس التاجي الشديدة استجابة التهابية جهازية طويلة الأمد في الجسم.

المنشطات هي الأدوية التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب الناجم عن فيروس كورونا، بينما لا تساعد المنشطات بأي شكل من الأشكال في علاج المرض، إلا أنها توفر قدرًا من الراحة من الأعراض التي يسببها الالتهاب الذي يحدث في الجسم.

اقترحت العديد من التجارب العشوائية أن العلاج بالكورتيكوستيرويد الجهازي يحسن النتائج السريرية ويقلل من الوفيات في المستشفى مرضى كوفيد الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين، وقد لوحظ أن إساءة استخدام المنشطات يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أخرى مثل عدوى الفطريات السوداء.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن التوقيت والجرعة والمدة تلعب دورًا مهمًا في تحديد الفعالية.

الحبوب المضادة للفيروسات عن طريق الفم

مثل أي دواء آخر مضاد للفيروسات، تعمل حبوب كوفيد على تحييد قدرة الفيروس على التكاثر، بينما تمنع اللقاحات دخول الفيروس إلى الجسم، تمنع الأقراص المضادة للفيروسات هذه الفيروسات من التسبب في مزيد من الضرر بعد الإصابة.

في الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على مولنوبيرافير، وهو قرص مضاد للفيروسات عن طريق الفم طورته شركة الأدوية العملاقة Merck ، من قبل منظمة الأدوية المركزية والرقابة القياسية (CDSCO) من أجل "الاستخدام الطارئ المقيد" في المرضى الذين تبلغ مستويات الأكسجين لديهم 93 بالمائة مع وجود مخاطر عالية لتطور المرض.

في حين تمت الموافقة على الحبوب المضادة للفيروسات من قبل المنظمين الدوائيين، أعرب الدكتور بالرام بهارجافا، المدير العام للمجلس الهندي للأبحاث الطبية عن مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الاستخدام العشوائي للعقار، مما يشير إلى أنه يمكن أن يسبب الطفرات وتلف العضلات والعظام.

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يعد باكسلوفيد حبة أخرى مضادة للفيروسات عن طريق الفم طورتها شركة فايزر.

علاجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة هي نسخ من الجسم المضاد الذي يستهدف مستضدًا محددًا، يتم إنشاؤها بشكل مصطنع في المختبر وترتبط ببروتين سبايك لفيروس SARs-COV-2 ، مما يمنع دخول الخلايا السليمة ويحمي الجسم من ذلك.

علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة للاستخدام في حالات الطوارئ ، وهما كاسيريفيماب امديفيماب، التي طورتها شركة Roche ، ويقال إنها أكثر فاعلية إذا تم إعطاؤها في جرعتين وفي مرضى كورونا الخفيف.

الوقاية أفضل من العلاج

كما يجب أن تكون على دراية بجميع علاجات كوفيد المحتملة، من المهم أن تتذكر أن الوقاية خير دائمًا من العلاج.

ارتدِ الكمامة ولا تتواجد في المناطق المزدحمة، حافظ على التباعد، واحصلوا على التطعيم.