بعد إصابة نجلاء بدر بأوميكرون.. 9 أعراض لا تتجاهلها.. وهذا تأثير اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فاجئت الفنانة نجلاء بدر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، بإعلانها خبر إصابتها بـ"أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس "كورونا".

وكتبت نجلاء: "أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي، اللي ماشي في البلد اليومين دول".

وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 9 أعراض للمتحور الجديد لا يجب تجاهلها، وفقا لصحيفة EXPRESS البريطانية.

يقول الخبراء إن النتائج تكشف أن لأوميكرون أعراضا مختلفة عن المتحورات السابقة لـ"كوفيد-19"، مشيرين إلى أنها تميل إلى أن تكون شبيهة بأعراض نزلات البرد.

ويؤكد العلماء أن أوميكرون يثير أعراضا أشبه بنزلات البرد، أي:

- حكة في الحلق

- سيلان الأنف

- العطس

- صداع الرأس

- فقدان الشهية

- تعرق ليلي

- آلام في الظهر

- الطفح الجلدي

- تغيير صوت المصاب

تأثير اللقاحات على متحور أوميكرون

حذر الخبراء من انخفاض مناعة اللقاح بسبب أوميكرون، يقال إن المتغير شديد التحور لديه آلية هروب مناعي، مما يساعده على التهرب من المناعة التي يسببها اللقاح إلى حد كبير، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إصابات خارقة بعد تلقي اللقاحات، مما يعني أنه لا يزال بإمكان الناس الإصابة بالعدوى والمرض، وفقا لموقع TIMESOFINDIA.

بينما أكد حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المُذاع على قناة النهار، أنه ليس هناك ما يؤكد بشكل قاطع أن اللقاحات الحالية لا تؤتي بنتيجة مع المتحور الجديد، وتبقى التطعيمات حائط صد، والجرعة التعزيزية الثالثة ترفع من الكفاءة.

الجرعات المعززة يمكن أن تكثف الحماية ضد المتغير الجديد

في الوقت الحالي، اقترح مسؤولو الصحة والعلماء أن الجرعتين الروتينية من لقاحات COVID-19 قد لا تكون كافية للحماية من أوميكرون، في حين أنه قد لا يزال يمنع الأمراض الشديدة ويقلل من مخاطر الاستشفاء والوفاة، إلا أن الزيادة في عدد الحالات حول العالم أدت إلى زيادة الطلب على اللقاحات المعززة.