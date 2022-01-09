لماذا ينخفض الدافع الجنسي بعد الولادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من التغيرات الهرمونية الشديدة إلى اكتئاب ما بعد الولادة، يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى انخفاض الدافع الجنسي لدى الأمهات الجدد.

ومع ذلك فإليك سبب انخفاض الدافع الجنسي عند الولادة، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1. التعب:

بعد ساعات طويلة من رعاية الطفل، يمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى الإرهاق والتعب، وبعد الولادة غالبًا ما تهمل المرأة أشياء أخرى في الحياة وتكرس كل وقتها في رعاية أطفالها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية.

2. اكتئاب ما بعد الولادة:

تعاني العديد من النساء من اكتئاب ما بعد الولادة، ويمكن أن يؤثر التوتر والقلق والتعب بشكل جماعي على الصحة العقلية للمرأة، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية لدى النساء.

3. التغيرات الهرمونية:

هناك تحول كبير في المستوى الهرموني لدى النساء بعد الولادة، حيث تنخفض مستويات الهرمونات مثل الاستروجين والبروجسترون بشكل كبير، مما يعطل عملية التزليق الطبيعي، مما يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية لدى النساء.

4. الرضاعة الطبيعية:

من الشائع بين النساء المرضعات فقدان الرغبة والحميمية مع شركائهن، بينما يمكن أن تؤثر الرضاعة الطبيعية على إنتاج هرمون الاستروجين، إلا أنها قد تؤدي إلى انخفاض مستويات الرغبة الجنسية لدى النساء.

5. تغيير صورة الجسم:

يمكن أن يحدث الحمل والولادة الكثير من التغيير في مظهرك الجسدي، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الأمان وضعف الإحساس بصورة الجسم لدى النساء، مما يؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية.

كيفية التعامل مع انخفاض الدافع الجنسي بعد الولادة؟

-انخفاض مستويات الرغبة الجنسية لدى النساء بعد الولادة أمر طبيعي، ومع ذلك، يمكنك استعادة العلاقة الحميمة من خلال الانغماس في الرعاية الذاتية.

-تحدثي إلى شريكك وعالجي مخاوفك.

-اطلبي مساعدة الخبراء واطلبي منهم مساعدتك في حل المشكلات المتعلقة بانخفاض الدافع الجنسي لديك.