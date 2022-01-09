«في ضهر بعض».. علاقة منة شلبي بوالدتها حب ودعم متبادل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمة صحية تمر بها الفنانة زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، بعد تعرضها لخطأ طبي على يد ممرضين تتبعان إحدى المنشآت الطبية بمدينة الجونة في الغردقة، ما أثار غضب ابنتها التي تحررت محضرا بواقعة الإهمال، حمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثانٍ الغردقة، لقسم ثان الغردقة.

تفاصيل بلاغ منة شلبي ضد الممرضتين

وتقدمت «منة» بتحرير المحضر ضد ممرضتين تتبعان إحدى المنشآت الطبية في مدينة الجونة، لإهمالهما في علاج جرح غائر لوالدتها ما ضاعف من سوء حالتها الصحية، إذ كانت الفنانة زيزي مصطفى تقيم في المسكن الخاص بهما في المدينة الساحلية لقضاء فترة نقاهة عقب تعرضها للإصابة بجرح غائر، وهو ما دفع منة شلبي للاستعانة بالممرضتين لرعاية والدتها.

ووفق ما كشف مصدر مسؤول بمنتجع الجونة، فإن الفنانة منة شلبي وصلت إلى المدينة الساحلية للاطمئنان على حالة والدتها في مسكنهما الخاص، لكنها تفاجأت بتأخر حالتها نتيجة التعامل الخاطئ مع الجرح، ما تسبب في تدهوره وتقيحه.

ولفت المصدر إلى أن والدة الفنانة منة شلبي، لا تزال تخضع للعلاج في مكسنها الخاص بمنتجع الجونة، ولم تُنقل إلى المستشفى بعد.

معلومات عن زيزي مصطفى والدة منة شلبي

- من مواليد 20 نوفمبر عام 1943.

- كانت بدايتها راقصة في ستينيات القرن الماضي.

- اتجهت فيما بعد للعمل في مجال السينما من خلال فيلم «بنت شقية» عام 1967.

- جاءت فترة نشاطها الفني في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث شاركت في العمل بعدد من الأفلام، من أبرزها، «احترسي من الرجال يا ماما»، «واحدة بواحدة»، «المشاغب ستة»، «المزيكاتي».

- اعتزلت الرقص في أواخر الثمانينيات.

- عادت للتمثيل من خلال بعض الأدوار الصغيرة في كل من، «وش إجرام»، «اللي اختشوا ماتوا».

علاقة منة شلبي ووالدتها

علاقة قوية تربط الفنانة منة شلبي بوالدتها الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، إذ دائمًا ما يحرص الثنائي على تقديم الدعم والمساندة لبعضهما البعض، فضلًا عن رسائل الحب التي توجهها «منة» لوالدتها من حين لآخر، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ودائمًا ما تحرص الفنانة المعتزلة بالدفاع عن ابنتها في العديد من المواقف المختلفة، والتي جاء أبرزها، الحديث عن حقيقة مرض منة شلبي، خاصة بعد ظهور الأخيرة بوزن زائد في فعاليات مهرجان دبي السينمائي قبل 5 أعوام.

وأوضحت زيزي مصطفى، في تصريحات إعلامية، أن ابنتها لم تعانِ من الإصابة بمرض تسبب في زيادة وزنها، بل عادت لوزنها الطبيعي بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا منه بسبب تحضيرها لدورها في مسلسل «واحة الغروب»، مستنكرة لماذا تُطلق مثل تلك الشائعات على «منة»؟