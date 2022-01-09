احذر ما فعلته الممرضات مع والدة منة شلبي: «بيخلي الجرح مفتوح وملتهب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدرت اسم الفنانة منة شلبي، محركات البحث على الإنترنت، بعدما تداولت أخبار بتحريرها محضرا ضد ممرضتين أهملا في حالة والدتها خلال وجودها بمدينة الجونة في الغردقة، ما تسبب في مضاعفة حالتها الصحية، إذ استخدمتا مياها ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح وتسبب في إصابتها بتقيح.

احذر ما فعله الممرضات مع والدة منة شلبي

وحذر الدكتور شريف حتة استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، مما حدث مع والدة منة شلبي، مؤكدًا أن استخدام الماء الساخن يضر الجروح يشدة: «بيعمل التهابات كبيرة، وفترة التئام الجرح بتطول».

وأضاف «حتة»، خلال حديثه لـ«هُن»: «لازم ماء دافئ، لأن الساخن للأسف بيخلي الجرح يلتهب ويزيد من حجمة، بسبب تفاعل الماء الساخن مع الكريمات والمضادات الحيوية».

منة شلبي تتهم ممرضتين بالإهمال والتراخي

واتهمت الفنانة منة شلبي ممرضتين، كانتا تقيمان مع والدتها في الجونة، بالإهمال في علاجها، بعدما تفاجأت بتأخر حالة والدتها، الفنانة زيزي مصطفى، ومضاعفة الجرح نتيجة التعامل الخاطئ تجاه الجرح.

وأكدت «شلبي»، أن الممرضتين استخدمتا مياهًا ساخنة على الجرح بدلا من الدافئة، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه.

منة شلبي تحرر محضرًا بسبب والدتها

وحررت الفنانة منة شلبي محضرًا، بقسم ثانٍ الغردقة، والذي يحمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثانٍ الغردقة، لقسم ثانٍ الغردقة، حيث اتهمت الفنانة ممرضتين تتبعان إحدى المنشآت الطبية بالجونة في الإهمال والتراخي وعلاج والدتها بالخطأ.

كانت والدة الفنانة ترقد في فترة نقاهة برفقة اثنتين من الممرضات، بعد إصابتها بجرح غائر، إلى أن تدهورت حالتها الصحية، بدلًا من أن تتحسن.