نصائح مهمة تساعد طفلك على ممارسة الرياضة في الشتاء: «عوديه عليها»

القاهرة - سمر حسين - ماما

لا يُمكن الاستغناء عن ممارسة الرياضة خلال الحياة اليومية، فهي عنصر أساسي للكبار والصغار على حدٍ سواء، لما لها من فوائد صحية كما أنها تساعد في بناء أجساد الأطفال بشكل سليم، وتقوي الجهاز المناعي لديهم، وجعلهم في يقظة دائمًا، ومع دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس، تشعر بعض الأمهات بالقلق على أطفالهنّ عند ممارسة الرياضة في تلك الأيام الباردة، كي لا يكونوا عرضة للإصابة بنزلات البرد.

كيفية مساعدة طفلك على ممارسة نشاطه الرياضي في الشتاء

تأكدي من أن أنشطة اللياقة البدنية هي جزء من روتين طفلك اليومي، حيث تزيد التمارين الرياضية من اللياقة البدنية، وتقوي العضلات والعظام، وتساعد في تقوية الجهاز المناعي وتجعل التحكم في الوزن أسهل، ويمكن أن تحسن النوم، بحسب ما قالته المدير المشارك لمركز الوقاية من السمنة بمؤسسة «نيو بالانس» في بوسطن بمستشفى الأطفال، كارا إيبلينج.

نصائح مساعدة طفلك على ممارسة نشاطه الرياضي في الشتاء

وأوضحت الدكتورة كار إيبلينج، أن هناك بعض النصائح التي يجب على كل أم القيام بها، لمساعدة الطفل على ممارسة الأنشطة الرياضية، خلال فصل الشتاء دون الشعور بالكسل، وفق موقع childrenshospital المعني بالصحة العامة للطفل.

وتتمثل تلك الخطوات في:

1- ممارسة الرياضة في مدة زمنية تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة خلال اليوم على الأقل.

2- ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيًا على أقل تقدير.

3- اسمحي لطفلك بمتابعة أي نشاط يساعده على تحقيق أهداف التمرين الخاصة به.

4- ساعديه في ارتداء ملابس مناسبة للخارج وأيضًا الحفاظ على رطوبة جسمه.

5- ساعديه على شرب الماء عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

6- يمكنه ممارسة التمرينات البسيطة داخل المنزل.

7- يجب أن تعودي طفلك على ألا يعوّد نفسه عن التخلي عن التمرين، في فصل الشتاء والطقس البارد.

8- السماح للطفل باختيار التمارين التي يفضل الاسمتاع بها.

9- مساعدة طفلك على ممارسة التمارين في أيام راحته على فترات.