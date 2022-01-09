أعراض مرض السكري.. إليك علامتان موجودتان في يديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مرض السكري هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا، ويبدو أنه سيكون أكثر زيادة في أعداد المصابين بالنوع 1 والنوع 2، ويمكن أن يكون مرض السكري أحد أكبر التحديات الصحية بعد فيروس كورونا.

تقول منظمة السكري في المملكة المتحدة، إن حوالي 90 في المائة من مرضى السكري يعانون من مرض السكري من النوع 2، ومن الأهمية بمكان معرفة الأعراض حتى تتمكن من الحصول على العلاج في أقرب وقت، وفقًا لموقع express.

وتتمثل أحد الأعراض في اعتلال الأعصاب السكري، وكما يوحي الاسم، فإن هذا يؤثر على مرضى السكري، ويمكن أن يؤثر ما يصل إلى 50 في المئة من مرضى السكري، وفقا لمايو كلينك.

ومع ذلك، لا يوجد نوع واحد من الاعتلال العصبي، فهناك أربعة أنواع، من بينها، يمكن أن يسبب اعتلال العصب الأحادي عدة أعراض، بما في ذلك التنميل أو الوخز في اليدين.

على وجه التحديد، يمكن أن يؤثر على كل أصابعك باستثناء إصبعك الخنصر، وتشمل الأعراض الأخرى لاعتلال العصب الأحادي، المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي البؤري، ما يلي:

-وجع خلف عين واحدة

- صعوبة التركيز

-رؤية مزدوجة

-ضعف في يدك

- شلل في جانب واحد من وجهك

تنصح هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة أنه يمكنك رؤية الطبيب في ظروف معينة، ومراجعة طبيبك إذا واجهت ما يصفه بأنه الأعراض الرئيسية لمرض السكري:

-عدم وضوح الرؤية

-الجروح أو الجروح التي تلتئم ببطء

-العطش

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الوزن

-فقدان كتلة العضلات

- كثرة التبول خاصة في الليل

- حكة حول أعضائك التناسلية أو نوبات متكررة من مرض القلاع

كما ذكرنا، فإن مرض السكري من النوع 2 هو أكثر أنواع مرض السكري شيوعًا.

هناك علاجات ثابتة لهذه الحالة بما في ذلك تلك التي ستساعدك على الحفاظ على مستوى السكر في الدم مثل الميتفورمين، وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، فقد تضطر إلى تناول الدواء لبقية حياتك.

ويمكن أن يكون لأدوية السكري آثار جانبية فقط أي أدوية أخرى، فتشمل الآثار الجانبية الانتفاخ والإسهال وفقدان الوزن أو زيادة الوزن والشعور بالغثيان والتورم في بعض أجزاء الجسم.

هذا التورم، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية، هو نتيجة لتراكم السوائل تحت الجلد، فسيساعدك الحفاظ على نظام غذائي صحي ومحاولة الحفاظ على لياقتك على إدارة مستوى السكر في الدم.

وتعد زيادة نشاطك البدني جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي صحي إحدى أكثر الطرق فعالية للمساعدة في إدارة مستوى السكر في الدم وتحسين صحتك.