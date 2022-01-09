تعرفي على طريقة تحضير الدجاج المحشي بالفريك واللحمة المفرومة.. «مش محتاجة وقت»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوى العديد من الأشخاص تناول الدجاج بأنواعها المختلفة، والتي من بينها المحشية، بسبب مذاقها الشهي المتنوع، وخلال السطور التالية نستعرض طريقة واحدة من وصفات الدجاج المحشية الشهية، حسب الشيف غادة التلي ببرنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

دجاج محشي فريك ولحمة مفرومة

- مقادير دجاج محشي فريك ولحمة مفرومة

3 دجاجة كاملة

4 كوب فريك

1 بصل مفروم

نصف كيلو لحم مفروم

1 مكعب مرق

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة سمن 2 فص مستكة

3 كيس حراري للفرن

للتقديم: خضار سوتيه

- طريقة تحضير دجاج محشي فريك ولحمة مفرومة

في وعاء على النار يعصج اللحم المفروم مع البصل والسمن ويتبل بالملح والفلفل

يرفع جزء من خليط اللحم المعصج ثم يضاف الفريك المنقوع على باقي اللحم ويتبل بالبهارات والقرفة والحبهان المطحون وجوزة الطيب ويضاف الماء ويترك لينضج

يتبل الدجاج من الداخل بالسمن والملح والفلفل ويحشى بخليط الفريك ويغلق بخيط جيدا ويتبل من الخارج بالسمن والملح والفلفل

يوضع الدجاج المتبل في كيس حرارى به قليل من الدقيق ويطهى بالفرن ويقدم مع باقي خليط الفريك والخضار السوتيه

دجاج محشي جبنة

- مقادير دجاج محشي جبنة

صدور دجاج

بصل

أعشاب

ثوم

جبنة رومي

جبنة بارميزان

زيت

ملح

فلفل

صنوبر

كزبرة خضراء

بطاطس شيبسي للتقديم

جبنة موتزاريلا

- طريقة تحضير دجاج محشي جبنة

ضعي بصل وثوم في طاسة على النار مع قليل من الزيت ثم ضيفي صنوبر وكزبرة خضراء حتى تذبل

ارفيعها عن النار وافرميها مع جبنة بارميزان والجبنة الرومي

افردي صدور الدجاج وتبليها بالملح والفلفل وأعشاب ثم احشي شرائح الصدور بالحشو المعد سابقا ثم لفي الشرائح

ضعي حلقات طماطم وفوقها حلقات بطاطس وعليها لفائف الدجاج في صينية فرن وعليها جبنة موتزاريلا وادخليها فرن ساخن