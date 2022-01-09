تكات عمل الفشار في المنزل.. اعرف الخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يمل البعض من الطريقة التقليدية لتحضير الفشار، لذلك نبحث عن طرق جديدة لتحضيره، وفي نفس الوقت للحصول على طعم مختلف للفشار، لذلك يستعرض «هُن»، تكات تحضير الفشار في المنزل كما جاء على موقع «سي بي سي» سفرة.

تكات تحضير الفشار في المنزل

«كمية الزيت»

يجب أن تغمر حبات ذرة الفشار في كمية وفيرة من الزيت حتى ينضج كاملا دون أن تبقى بعض حبات نيئة.

«التقليب والتحريك»

يفضل تقليب حبات ذرة الفشار بتحريك الإناء وهو مغلق دون فتحه حتى لايخرج الفشار منه.

«التسوية»

يجب ألا تكون الحرارة عالية بشدة، مع التأكد من غلق الحلة لأن الفشار يتمدد بالحرارة وقد يخرج من الحلة إذا كانت مفتوحة.

«وضع المنكهات»

يمكن تحضير الفشار بنكهات مختلفة ولكن منكهات الفشار توضع وهو ساخن حتى يمتص طعم النكهة جيدا.

فشار بنكهات مختلفة

الفشار بحلوة ام آند امز.

المميزة واللذيذة ويحبها الأطفال الصغار.

يحتاج تحضيره إلى نصف كوب ذرة الفشار.

رشة ملح.

5 ملاعق شوكولاتة.

عبوة أم آند أمز.

خطوات التحضير

بنفس طريقة ذرة الفشار التقليدية وعند اضافة النكهة توضع الشوكولاتة في حمام ماء دافئ حتى تذوب وتصبح سائلة.

إضافة الفشار مع الشوكولاتة وتقلب جيدا ثم اضافة حبيبات أم آند امز على فشار الشوكولاتة.

يمكن تحضير الفشار بمجموعة من النكهات:

فشار بالجبنة.

فشار بشراب المابل.

فشار بالشوكولاتة.

فشار بالكراميل.

فشار بالشوفان

فشار بالمارشميلو.