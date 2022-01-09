4 أنواع من المكسرات تحارب تجاعيد البشرة.. تناوليها بشرط

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعيدًا عن الطعم اللذيذ والشهي لتناول المكسرات، لكنها غنية أيضًا بالفوائد الصحية وأيضًا تعتبر الخيار المثالي لمكافحة التجاعيد وبشرة أكثر نضارة، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الجيدة.

وعرض موقع «Eat this,Not that» أنواع من المكسرات الطبيعية التي يمكن تناولها والاعتماد عليها لمحاربة الشيخوخة والتجاعيد.

اللوز

يعتبر اللوز مصدر ممتاز لفيتامين E، الذي يحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما أنه يحافظ على رطوبة الجلد، ويساعد على إصلاح أنسجته.

الجوز

أما الجوز يمتاز بأنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات التي تساعد في الحفاظ على توهج البشرة وتقويتها، إذ قالت كريستينا ألنيرايت، اختصاصية تغذية، أنه يمثل أحد أهم مصادر البوليفينول، المادة التي تحتوي على مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات مرتفع وله تأثير إيجابي ضد السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية.

الفستق

يحتوي الفستق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والالتهابات، التي تعمل على الحد من حب الشباب وحماية بشرتك من التلف.

الكاجو

يحتوي الكاجو على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومحتوى وافر من الألياف التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، كما يقلل تناول الكاجو من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري.

مدرس تغذية توضح فوائد المكسرات على البشرة

واتفقت الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية، على أن هذه الأنواع من المكسرات تعمل بالفعل على نضارة البشرة والجلد، وأيضًا صحة الشعر، بالإضافة إلى فوائدها الصحية مثل الحفاظ على صحة القلب.

وذكرت «شعير» في حديثها لـ«هن»، أن فوائد هذه المكسرات للبشرة تعود لأنها غنية بأوميجا 3 والفيتامين والأملاح اللازمة، لكنه لابد من عدم الإكثار من تناولها، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية لذلك تؤدي إلى زيادة الوزن، وينصح بتناول 7 وحدات من المكسرات، والأفضل أن تكون نيئة غير محمصة أو مالحة حتى تكون بقيتمها الغذائية الطبيعية.