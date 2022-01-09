أشهر جراح قلب يكشف نصائح لإطالة العمر حتى 100 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف طبيب أمراض القلب الروسي الشهير ليو بوكيرا، نصائح لكي يعيش الشخص حتى عمر 100 عام، يجب عليه أن يتحرك دائما، وأن ينظر إلى العالم بشكل أكثر تفاؤلا.

وأوضح ليو بوكيرا لكي تطيل عمرك يجب عليك ممارسة بعض الهوايات وأن يكون لديك هدف في الحياة، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز "باكوليف" الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: "بالطبع عليك أن تتحرك لأن الحركة هي سر الحياة. ثانيا، من الضروري حسب رأيي، النظر إلى هذا العالم بشكل إيجابي. يجب حماية النفس من الأشخاص غير الضروريين. والأهم من ذلك، أعتقد أنه تركيز على هدف في الحياة، ويجب وجود هواية مفضلة وعمل محبوب".

وأشار الطبيب إلى ضرورة اتباع نمط حياة صحي سليم، وتناول الطعام بشكل صحيح، ويجب الابتعاد عن الكحول لأن أي كمية من الكحول تضر الغشاء المخاطي في المعدة، والذي يرتبط مباشرة بالنشاط العصبي.