خلعته فنشر صورها على فيسبوك.. مبروك عطية يرد: «مين إللي رباك؟» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

في مقطع فيديو جديد، للدكتور الداعية مبروك عطية، من خلال البث المباشر لقناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، تلقى سؤالًا يدور حول سيدة أقامت دعوى خلع ضد زوجها، فرد على ذلك بنشر صورها الخاصة على «فيس بوك».

مبروك عطية: نفتقد العشرة والعيش والملح

ورد الدكتور مبروك عطية، على المشكلة القائمة، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة، قائلًا: «إننا أصبحنا نفتقد القيمة الإسلامية ونعمل على المجاهدة والوعظ حتى تعود ونرتقي، وهي قيمة العشرة والعيش والملح، التي أصبحت مفقودة هذه الأيام».

واستشهد الداعية الإسلامي بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي فضل العودة إلى مكة مرة أخرى رغم الأذى الذي تعرض له، مشددَا على أن هذه السيدة كانت في يوم من الأيام زوجتك على ذمتك، فكن نبيلًا معها.

وأوضح «عطية» أن الطلاق والخلع ليس خصومة أو عداء بين الطرفين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ»، متعجبًا بممن حول الطلاق خصومة «أنتم بتبدلوا دين ربنا، بيقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، واللي ليه حق ياخده».

واختتم الداعية الإسلامي حديثه موجهًا لمن أباح فعل ذلك: «مين إللي رباك؟.. أهلك ربوك على الدين إزاي؟».

هل يجوز رد الزوجة بعد الخلع؟

وفي سؤال آخر تلقته دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع، وأجاب عن ذلك الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، قائلًا إن الخلع ليس حرامًا بل هو أمر مشروع في الإسلام، والأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، مؤكدًا أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.