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إزاي طفلك يبقى شخص اجتماعي.. «خليكي قدوة»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

طفل انطوائي

يعد تكوين العلاقات والصداقات المختلفة من الأمور التي تدعم الصحة النفسية للأبناء، لأن بعض الأطفال يندمجون سريعًا مع غيرهم دون بذل مجهود، وآخرين يميلون للانطواء، ربما يرجع ذلك لمشاعر الخجل التي تمنعهم من التعامل مع غيرهم، أو رغبة منهم في الانطواء وعدم الحديث، ما يسبب تكوين مشاعر عدوانية مع النفس تظهر في التعاملات بمرور الوقت.

نصائح لجعل طفلك ناجح اجتماعيا

وفيما يلي إليك بعض المهارات التي تساعد طفلك على النجاح اجتماعيًا، وفقًا لموقع «.Brain Balance Centers»:

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ادعمي اهتمامات طفلك

احرصي على الاستماع إلى طفلك والاهتمام بما يقوم به، من ممارسة الأنشطة أو الهوايات التي يرغبها الطفل، بالإضافة إلى الحرص على معرفة أطفال ممن يهتمون باهتمامات طفلك، وجعلهم يتشاركون الأنشطة معًا، حيث يعتبر ذلك الخطوة الأولى لتنمية المهارات الاجتماعية لدى طفلك.

شجعي طفلك على طرح الأسئلة

حسبما أوضح مركز التطوير والدعم، يمكن للأطفال بدء الحديث الإيجابي مع غيرهم عن طريق تعلم طرح الأسئلة، لذا يلزم الحرص على التحدث مع طفلك دائمًا، وطرح عليه الأسئلة التي لا يمكن الرد عليها بالنفي أو الإثبات، حيث تعتبر هذه الوسيلة من أفضل الطرق لتكوين الصداقات والتعرف على الآخرين.

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اعرفي حدود الطفل

هناك بعض الأطفال ذات طبيعة اجتماعية، وآخرين لا يستطيعون التفاعل مع الآخرين ويشعرون بالخجل، لذا يلزم عليك معرفة حدود الطفل أولًا وعدم مقارنته بالآخرين، حيث يشعر بعضهم بالراحة في عدم التواصل مع الآخرين لوقت طويل.

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القدوة الجيدة لطفلك

يلزم عليك العناية بما تفعله مع الآخرين عندما تكونين مراقبة من قبل طفلك، احرصي على أن تكوني نموذجًا يقلده الطفل، تعاملي مع غيرك بتعاطف، واحرصي على التفاعل معهم وطرح الأسئلة، حيث كل ما يفعله الأطفال في المراحل العمرية الأولى يكن بفعل التركيز الكبير على تصرفات الآباء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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