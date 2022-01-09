توقعات الأبراج وحظك اليوم 9-1: استغل هذا الأمر.. وانتبه من ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تحتاج لقضاء أوقات ممتعة برفقة شريكك وإحياء الذكريات التي تشتاق لها بينكما.

مهنيا: تشعر بالإحباط ولكن لا تستسلم، واطلب المساعدة من زملائك لكي تمر تلك الفترة الصعبة بسلام.

ماديا: تعمل في مجال جديد وتحقق فيه إنجاز كبير، وسيكون سبب في تغير حالتك المادية.

-برج الثور

عاطفياً برج الثور : تحتاج إلى المزيد من التركيز على الحياة العاطفية.

مهنياً: حاول بناء علاقات قوية مع زملائك الآخرين، وذلك سيساعدك على تحقيق كل ما تريد تنفيذه.

مالياً: لا تجهد نفسك في العمل لجني الكثير من الأموال وحاول أن تقلل من الضغوط العصبية.

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : تعود من رحلة ترفيهية مع شريكك مزودًا بطاقة كبيرة من الصحة والراحة والهدوء.

مهنيًا: تحتاج إلى أن تحسن وضعك المهني عن طريق بذل مجهود أكبر.

ماديًا: تتمتع بلياقة بدنية جيدة وإمكانيات ذهنية حادة، ستؤثر إيجابيًا على مستواك المادي.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : يجب أن تعامل شريكك كما يستحق، وخاصة إذا كنت مقتنعا بخطواتك المستقبلية معه.

مهنيا: لا تدع من يحيطون بك يأثرون عليك سلبًا، وحاول أن تركز على هدفك.

ماديا: :قريبًا سوف تحصد نتائج جهدك على مشروعك الأخير الذي عملت عليه لفترة كبيرة.

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : تحلى بالشجاعة ولا تخف من اتخاذ قرار لتعديل خطتك أو مسارك الذي تسير فيه مع شريكك.

مهنياً: فرص جيدة في طريقها إليك في منتصف اليوم.

مالياً: عليك أن تزيد من طاقتك الكثير من الأمور، والانتباه لحالتك المادية.

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : تفشل فيما تخطط له منذ شهور، ولكن لا تيأس وحاول مجددًا وستكون النتيجة مرضية لك.

مهنيًا: سوف تقوم بعمل يتسبب في زيادة أمورك المالية، ولكن يجب أن تفكر جيدًا قبل أي قرار.

ماديًا: بسبب روحك الجماعية في العمل، سوف تحصل على الكثير من الأموال.

-برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : أنت في حالة عاطفية جيدة، لذا حاول استغلال ذلك.

مهنيا: حاول أن تعتاد على التغيرات الجديدة في حياتك المهنية.

ماديا: الفرصة مناسبة للقيام بعمل مشترك مع زملائك في العمل تستفيد منه على المستوى المالي.

-برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : لا تجعل اهتمامك بالعمل يسيطر على حالتك العاطفية.

مهنياً: حالتك النفسية غير جيدة، لذا حاول أن تأخذ فترة راحة من عملك.

مالياً: اليوم يمكنك توقيع عقدا تجاريا ناجحا سيعود عليك بالكثير من الأموال.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس: حاول إعادة الود بينك وبين شريكك المقرب الذي لم تتواصل معه منذ فترة.

مهنيًا: كل تركيزك هذه الفترة على العمل، فحاول إثبات قدراتك للمسؤولين، لتدعيم مركزك.

ماديًا: تشعر بالإرهاق والتعب، لذا ترغب بالسفر ولكن نقص الأموال يمنعك من القيام بذلك.

-برج الجدى

عاطفياً برج الجدي : تشعر بالتقرب والانجذاب تجاه شخص ما تراه كثيرًا.

مهنيا: عليك أن تحسن التصرف، وأن تعمل بجد حتى تحقق ما تحلم به.

ماديا: بإمكانك اليوم اتخاذ القرارات السليمة التي تتعلق بمستقبلك المادي.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : تشعر بالمزيد من الطاقة، لذا حاول استغلالها في الجلوس مع شريكك والإهتمام به.

مهنياً: حاول كثيرا لتحقيق ذاتك، لأنك إذا لم تحاول فلن تنجح أبدًا.

مالياً: تشغل بالك بالكثير من المهام، فقط إنجز الأمور الهامة بالنسبة لك لكي تحصل على المال.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : تجنب مواجهة شريكك حياتك بشأن تلاعبه وكذبه عليك حتى لو عرفت ذلك.

مهنيًا: حاول إصلاح العلاقة بينك وبين زملائك في العمل.

مادياً: لا تنصت للأفكار السلبية التي تدور في رأسك، ولكن انتبه لحياتك المالية المستقبلية.